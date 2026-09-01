Internetis leviva video järgi tugevdab Venemaa Narva jõe kallast

Sotsiaalmeedias levima hakanud video järgi on Venemaa asunud Peipsi järve lähistel Narva jõe kallast killustikuga tugevdama. Eesti politsei- ja piirivalveamet (PPA) jääb video autentsuse ja seal näidatud tegevuse osas kidakeelseks.

Kuna internetis levib palju tehisaru abil loodud videoid, siis pole antud video autentsus selge.

Video järgi toimub tegevus Peipsi lähistel asuva Vasknarva kandis. Vasknarvas elav isik kinnitas ERR-ile, et on kuulnud mitu päeva teiselt poolt piiri tulevat müra. Samas puudub tal visuaalne kinnitus, mis teisel pool jõge täpsemalt toimub.

Kui ERR uuris politsei- ja piirivalveametilt, kas teisel pool jõge toimub videos näidatuga sarnane tegevus, vastas PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal Veiko Kommusaar, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigipiiri toimuvat tegevust ega teise riigi ametiasutuste tegevusi.

"Küll aga jälgime pidevalt Eesti julgeoleku- ja piiriohutusega seotud arenguid ning teeme koostööd teiste julgeolekuasutustega, et omada olukorrast terviklikku ülevaadet," lisas ta.

Sotsiaalmeedias leviva info suhtes soovitab PPA säilitada kriitilise meele.

"Eriti oluline on ettevaatlikkus sellise sisu puhul, mis on emotsionaalne, provokatiivne või mille eesmärk võib olla inimestes hirmu, ärevuse või ebakindluse tekitamine. Enne järelduste tegemist tasub kontrollida info päritolu, otsida kinnitust usaldusväärsetest meediakanalitest ning jälgida ametiasutuste ametlikku teavet," märkis Kommusaar.

PPA kinnitas, et jälgib idapiiril toimuvat pidevalt.

"Oleme kursis piiriäärsete arengutega ning hindame jooksvalt nende võimalikku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Kui ilmneb teave või tegevus, mis vajab Eesti elanike teavitamist või täiendavaid meetmeid, anname sellest avalikkusele teada ametlike kanalite kaudu," rõhutas Kommusaar.