Kriisireservist viiendik on moodustatud

Kaitseväe ja politsei koostöös õpetatakse massirahutuste mahasurumise algtõed kolme aastaga selgeks tuhandele reservväelasele. Praeguseks on kriisireservis paarsada meest.

Kriisiüksusele lisaks saavad samasuguse koolituse 1500 politseinikku.

Väljaõppenädalasse olid kaasatud ka kaks uut politseile soetatud veekahurit, mis on täienduseks kahele varem kasutuses olnud veekahurile.



"Käesoleva nädala jooksul oleme saanud neid siis ka suuremas mahus ja suurema isikkoosseisuga katsetada ja kasutada. Erilisi murekohti nendega pole, loomulikult mingeid timmimisi on alati," ütles PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal Veiko Kommusaar.



Kommusaare sõnul on veekahurid väga oluline täiendus just selles kontekstis, mis võib Eestile terendada ränderünde korral.



"Sest peamine ohukiht pole meie regioonist kuhugi kadunud - Valgevene suunalt toimub see juba neljandat aastat. Ja piisab ainult kellelgi mõelda, et oleks aeg seda siia suunas teha, ja me seisamegi sellega silmitsi," ütles Eesti piirivalve juht.