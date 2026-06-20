Läti piirivalve pidas kinni viis migrantide smugeldamises kahtlustatavat

Tegemist oli kolme erineva juhtumiga. Kokku üritati riiki toimetada 27 Valgevene-Läti piiriületajat.

Kõik nad viidi tagasi Valgevene piirile. Esimesel juhul korraldasid migrantide vedu Ukraina ja Läti kodanikud, teisel juhul Türgi ja kolmandal juhul Leedu kodanik.

Tavaliselt peetakse nii palju migrantide smugeldajaid kinni nädala jooksul.

Reedel teatas Eesti politsei- ja piirivalveamet, et saatis rändesurve all olevale Lätile appi politseiüksuse ESTPOL11.

Läti piirivalve pöördus PPA poole abipalvega ja Eesti otsustas lõunanaabreid toetada. Selle nädala alguses lähetati Lätti 12-liikmeline ESTPOL11 meeskond, kuhu kuuluvad inimesed erinevatest PPA üksustest ja prefektuuridest. Liikmete hulgas on meediku võimekusega politseinikke, dokumendieksperte ja droonipiloote ning kaks teenistuskoera.

Lätti saadetud meeskonna eesmärk on aidata partneritel tagada piiriturvalisust ning omandada vajalikke kogemusi.

PPA piirivalve juhi Veiko Kommusaare sõnul on Läti-Valgevene piiril toimuv Valgevene teadlik tegevus, mille eesmärk on piiriturvalisuse ja üldise turvatunde õõnestamine. "Seejuures kasutab Valgevene survevahendina oma eesmärgi saavutamiseks ära lihtsaid inimesi. Läti-Valgevene piir on nii NATO kui Euroopa Liidu välispiir ja seeläbi ka meie piir. Lätit aidates aitame hoida Euroopa Liidu välispiiri puhtana ebaseaduslikust tegevusest," märkis Kommusaar.

ESTPOL11 politseiüksuse juht Eduard Sarap tõi välja, et kuigi pole märke, et Lätis nähtav võiks täna kanduda Eesti idapiirile, siis see olukord võib muutuda kiiresti. "Praktiline koostöö lätlastega on hea koht, kus õppida ränderünde tõrjumist ja pakkuda selle käigus reaalset tuge lõunanaabritele, kes hetkel meie abi vajavad. Usun, et praktikas läbi harjutatud tegevused annavad meeskonnale hea kogemuse, kuidas taolises keskkonnas töötada ning toimida," rääkis Sarap.

PPA märkis, et rändesurve lõunanaabrite suunas ei näita vaibumise märke ning hetkel tabatakse Läti-Valgevene piiril ööpäevas keskmiselt poolsada ebaseaduslikku piiriületajat.