Veepuudusega kimpus Viimsi vald rajab purskkaevude pargi

Viimsi valla tänavuses eelarves on ette nähtud 460 000 eurot Viimsisse purskkaevude väljaku rajamiseks. Rahvusvahelise projekti MUSTBE kaudu saadakse selleks pea 370 000 eurot.

Viimsi abivallavanem Alar Mik ütles ERR-ile, et vallal on plaanis Viimsi Artiumi vastas oleva Randvere tee 21 kinnistule rajada kogukonnaväljak, mida ilmestavad purskkaevud.

"Sinna ehitatakse jalgteed, istumisalad, mänguväljakud, haljastus, valgustus, sademeveelahendused, haljastuslahendus. Väljaku keskne atraktsioon on tasapinnas paiknev purskkaev, lisaks erinevad veega seotud atraktsioonid – oja, tiigiplatvorm, lastele mõeldud veepumbad, vesiratas ja muu selline," lausus ta.

Mik ütles, et purskkaevudes kasutatakse allika-, pinna- ja sademevett.

"Purskkaevude väljaku näol on tegemist säästliku ja nutika sademeveesüsteemiga, mis võimaldab ringlusse suunata Lubjamäe klindi allikavee, aga ka vihmavee," lausus ta.

Veebruaris avaldati uuring Viimsi valla veevarude kohta, kus öeldakse, et vee kogus, millega vallale kuuluv AS Viimsi Vesi opereerib, ei võimalda elanikkonna juurdekasvu. Viimsi vallavanem Illar Lemetti ütles selle peale, et üldplaneeringu kohaseid elamuehitusega seonduvaid detailplaneeringuid algatatakse ainult väga kaalukatel erijuhtudel, sest kasutada olev veeressurss on juba välja jagatud.

Miku sõnul tuleb arvestada, et kui on suuremad põuad ja mahutid tühjad, siis ei pruugi ka purskkaevud töötada. Kui palju purskkaevude süsteem vett hakkab nõudma, pole veel teada, sest tehniline lahendus pole valmis. Purskkaevude jaoks luuakse ringsüsteem, kus vett võetakse rajatavast tiigist, märgaladelt, torustikust ja seda hoitakse mahutites, ütles Mik.

MUSTBE (Multidimensional storm water treatment in urban areas for cleaner Baltic Sea) projekt, mille kaudu vald suure osa purskkaevude väljaku rahast saab, on Miku sõnul loodud looduslähedaste sademeveelahenduste rajamiseks.

Purskkaevude park on osa kogukonnaväljakust ja Randvere peatänava projektist.