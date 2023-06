Island teeb vaalapüügile lõpu

Islandi valitsus teatas teisipäeval, et peatab tänavuse vaalapüügi kuni augusti lõpuni, mis tõenäoliselt tähendab aga selle jäädavat lõpetamist.

"Ma võtsin vastu otsuse vaalapüük (31. augustini) peatada," ütles toiduminister Svandis Svavarsdottir avalduses, kui valitsuse tellitud raportis järeldati, et vaalapüük ei ole kooskõlas loomade heaolu käsitleva seadusega.

Islandi viimane tegutsev vaalapüügifirma Hvalur teatas varem, et tänavune püük jääb viimaseks, kuna see valdkond on muutunud aina vähem kasumlikuks.

Islandi vaalapüügihooaeg kestab juuni keskpaigast septembri keskpaigani ja on kaheldav, et Hvalur hooaja lõpus veel merele naaseb.

Aastase kvoodi järgi on lubatud tappa 209 heeringavaala ja 217 kääbusvaala. Saak on aga vaalaliha nõudluse kahanemise tõttu viimastel aastatel järsult langenud.

Island, Norra ja Jaapan on ainsad riigid maailmas, mis on vaalapüüki keskkonnaaktivistide ja loomaõiguslaste terava kriitika kiuste jätkanud.