Olli Rehn kandideerib Soome presidendiks

Soome Panga juht Olli Rehn teatas kolmapäeval, et kandideerib riigi presidendiks.

Rehn andis kolmapäeval pressikonverentsi ja kinnitas, et kandideerib Soome presidendiks, vahendas Yle.

"Olen seda asja kaalunud. Olen valmis kandideerima Soome presidendiks. Ma armastan seda riiki. Tunnen, et mul on kogemusi, et juhtida Soome välis- ja julgeolekupoliitikat," ütles Rehn.

Rehn on varem olnud Soome Panga nõukogu liige, majandusminister ja Euroopa Komisjoni majandusvolinik. Ta sai Soome Panga juhiks 2018. aastal. 2011. aastal andis president Toomas Hendrik Ilves Rehnile Maarjamaa Risti II klassi teenetemärgi.

Soome presidendivalimiste esimene voor toimub järgmise aasta 28. jaanuaril. Kui ükski kandidaat ei saa esimeses voorus üle poolte häältest, siis toimub teine voor. Hiljuti teatas Pekka Haavisto, et kandideerib presidendiks.

Soomes toimuvad presidendivalimised iga kuue aasta tagant. Sama isik võidakse valida presidendiks maksimaalselt kaheks järjestikuseks perioodiks. 2012. aastast on Soome presidendiks Sauli Niinistö. 2018. aastal valiti ta presidendiks otsevalimistel ülekaalukalt juba esimeses voorus ametisse tagasi.