Soome Koonderakonna presidendikandidaadiks on tõusmas Stubb

Orpo ütles esmaspäeval pärast Koonderakonna juhatuse koosolekut ajakirjanikele, et juhatus otsustas Stubbi poolt ühehäälselt. Erakond ei korralda presidendikandidaadi üle liikmete nõuandvat hääletust.

Orpo ütles, et kandidaadi valik kinnitatakse erakorralisel parteikoosolekul.

Koonderakondlasest kaitseminister Antti Häkkänen teatas augusti alguses, et kaalub tõsiselt presidendikandidaadiks pürgimist. Orpo sõnul oli ta Häkkäneni huvist teadlik.

"See on okei, aga on selge, et see pani käima pikema protsessi, sest sellest sai avalik arutelu," ütles Orpo.

Orpo esialgne mõte oli, et Koonderakond oleks protsessi juba enne suvevaheaega lõpule viinud, kuid vahele tulid pikad valitsuskõnelused ja valitsuse konarlik algus, mis mõlemad on temalt nõudnud hulga töötunde.

Orpo ütles, et erakonna juhatuse koosolekul peeti palju kõnesid, milles kiideti teisi võimalikke presidendikandidaate. Orpo sõnul oli Stubbil aga valdava enamuse toetus.

"Kui oled kellegi teise poolt või otsustamas millegi kasuks, ei takista see kiitmast teist võimalikku kandidaati," lausus ta.

Häkkänen lahkus erakonna juhatuse koosolekult paar tundi enne selle lõppu.

Orpo usub, et Stubbi vastust kandidaadipakkumisele kuuleb hiljemalt laupäeval, kui Koonderakonnal on parteipäev. Pärast seda minnakse kandideerimise praktiliste asjade juurde, nagu näiteks erakorralise parteikoosoleku toimumise aeg.

Soome presidendivalimised toimuvad järgmise aasta 28. jaanuaril ja võimalik teine ​​voor 11. veebruaril. President valitakse kuueks aastaks. Praegune riigipea Sauli Niinistö ei saa põhiseaduse järgi enam kandideerida.

2022. aasta lõpuks oli vaid Liikumine Nüüd valinud oma presidendikandidaadi, kelleks sai seadusandja Hjallis Harkimo. Pühapäeval valisid Põlissoomlased oma presidendikandidaadiks Jussi Halla-aho.

Juunis teatasid Soome Panga juht Olli Rehn ja endine välisminister Pekka Haavisto, et kandideerivad presidendiks.