WSJ: firmad kärbivad kulutusi ja Silicon Valleys jäävad büroohooned tühjaks

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Silicon Valleys jäävad büroohooned tühjaks, kuna USA tehnoloogiahiiglased vähendavad kulutusi. Pandeemia ajal läks populaarsemaks kaugtöö ning paljud ettevõtted ei vaja enam nii palju kontoriruume nagu varem.

Andmefirma CoStar teatel oli juunis Silicon Valleys rekordiline arv vabu kontoriruume. San Franciscos jäävad büroohooned veel kiiremini tühjaks. Suurlinna ärikinnisvaraturul mängivad olulist rolli väikefirmad, kes pandeemia ajal loobusid kiiremini üürilepingutest. Silicon Valley kinnisvaraturul domineerivad USA tehnoloogiahiiglased, nagu Google, Meta ja Apple.

"Varem ei loobunud need firmad kunagi kontoriruumidest," ütles kinnisvarafirma CBRE Group tippjuht George Fox.

Pandeemia ajal muutus kodus töötamine normaalseks nähtuseks. Suured tehnoloogiafirmad tahavad nüüd, et töötajad oleksid vähemalt kolm päeva nädalas kontoris. Firmad aga vähendavad jätkuvalt oma jalajälge kinnisvaraturul.

"Tehnoloogiafirmad on kodutöö ära teinud. Nad loobuvad ruumidest," ütles CoStari analüütik Nigel Hughes.

Viimastel kuudel on suurkoondamisi teinud mitmed tuntud USA tehnoloogiaettevõtted. Muudatused Silicon Valley kinnisvaraturul on teinud murelikuks kohalikud väikeettevõtjad.

Nõudluse vähenemine ei piirdu ainult tehnoloogiahiiglastega. Pinda otsivatel klientidel on nüüd rohkem valikuvõimalusi kui kunagi varem. Üürileandjad pakkuvad nüüd juba soodustusi, et leida üürnikke, vahendas The Wall Street Journal.

"Tõenäoliselt pole kunagi olnud nii palju võimalusi, et saaks paremasse kohta kolida," ütles kinnisvarafirma Colliers San Francisco piirkonna uurimisjuht Derek Daniels.