Eesti Panga optimistlikum prognoos tuleneb kiiremast majanduskasvust

Eesti Panga värske majandusprognoos paistab silma suurema optimismiga kui rahandusministeeriumi aprillis avaldatud kevadine majandusprognoos. Ministeerium põhjendab erinevust sellega, et majanduskasv on olnud kiirem ja sellest tulenevalt on ka selle aasta nominaalne eelarvetasakaal parem.