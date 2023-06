Levira nõuab SD-signaali edastuse jätkamist julgeolekukaalutlustel

Valitsus otsustas 2021. aasta detsembris, et SD-formaadis paralleeledastus lõpeb 2024. aasta teises pooles. Nüüd teatas Levira kultuuriministeeriumile saadetud kirjas, et ETV kanalite SD-signaali edastamist tuleks siiski jätkata, sest ainult nii saab tagada telepildi jõudmise iga Eesti elanikuni kriisiolukorras.

Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste tõi kirjas välja, et kuna kriisiolukorras lülituvad operaatorite TV- võrgud suure tõenäosusega välja ning video edastamine üle mobiilivõrkude katkestatakse – seda ka juhul, kui mobiilivõrgud mingis osas ise tööle jäävad –, siis uudiste jälgimiseks ning informatsiooni saamiseks peavad inimesed võtma kasutusele vabalevi.

"Seega on vabalevi vajalik kõigile Eesti elanikele," ütles Tammiste.

Ta lisas, et üle 40 protsendi teleritest Eestis on sellised, millega ei saa HD-formaadis pilti näidata. Kui vabalevis enam SD-formaadis ETV kanaleid ei edastata, kaob neil televaatajail võimalus kriisiolukordades ETV-d vaadata.

"Tavaolukorras puudutab see orienteeruvalt 100 000 inimest, kes täna vaatavad vabalevi ning kelle telerid ei toeta HD-formaati. Kriisolukorras lisaks veel operaatorite kliendid, kes interneti puudumisel vabalevist infot saavad –orienteeruvalt 140 000 ilma HD võimekuseta teleperet," tõi Tammiste välja. "Kokku tagab SD-signaali edastamise jätkamine kriisiolukorras info 240 000 inimesele, kes ainult HD-formaadile üleminekul sellest ilma jääksid."

Lisaks tõi Levira juht välja, et töösolevas Kriisi-TV projektis plaanitakse ehitada vabalevi võrgu toimepidevus selliseks, et oluliste teleprogrammide jõudmine kõigi Eesti elanikeni oleks tagatud igal ajahetkel ja nende vastuvõtmiseks piisaks toaantenniks. Seda on Tammiste sõnul võimalik tagada SD-signaali levi baastaristu abil.

Levira tegi ettepaneku muuta valitsuse otsus ära ja leida eelarvest SD-formaadis vabalevi jätkamiseks 40 000 eurot järgmiseks aastaks ja 80 000 eurot aastas edasisteks aastateks.