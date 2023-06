Ajaloolane: otsustav on see, mis juhtub Moskvas

Ajaloolane David Vseviov ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Venemaal on ajaloos olnud ka varem olukordi, kus võim on kiiresti vahetunud. Näitena nimetas ta aastat 1917, kui käputäiel bolševikel õnnestus võim haarata.

"See, et see kõik võib hetkega laguneda, võib aset leida. Aga mis on nende erinevus, kui tõmbame paralleeli 1917. aastaga, siis need sündmused tollel ajal leidsid aset pealinnas. Nii kaua, kui nad ei puuduta Moskvat, ei juhtu mitte midagi," rääkis Vseviov.

"Nii, et see on nüüd otsustav. Kuigi huvitav on jälgida, mis toimub Voroneži kandis, aga tuleb kontsentreeruda sellele, mis toimub Moskvas," lisas ta.