Pikalt renoveerimata Pühajärve rand saab uue ilme

"On lammutatud vana laululava, on ehitatud uus esinemisväljak, on uus pingistik, on uued mänguväljakud, liiv, laste ujumisala, sillad. Sinna tulevad veel erinevad varjualused," rääkis ERR-ile Otepää vallavanem Jaanus Barkala.

Üks suuremaid muutusi on uus Pühajärve laululava. Eelmine, 90-ndatel rajatud betoonehitis on maha lammutatud. Lisaks uuele lavale on ehitatud pingid, trepiastmestik ja kiviparkett. Ühtlasi hakatakse kasutama ka väiksemat mobiilset laululava.

"Kui suur lava on esinemisväljaku ühes ääres ehk tagaääres, siis väiksem lava, mis mobiilne on, see saab olema siis ees, et inimestel oleks hea silmside ja kontakt esinejatega. Suur vana betoonkoloss kogu seda asja segas nii üht- kui teistpidi, siis nüüdseks see ongi likvideeritud."

Ehituse peamine eesmärk on nii turvalisuse kui mugavuse tagamine, kuid ka rohkemate ürituste korraldamine rannas. Pühajärve jaanituld ja Retrobesti korraldava Monster Musicu juht Tanel Samm sõnas, et ranna uus välimus on muutnud sündmuste püsti panemise lihtsamaks.

"Meie ettevõte on juba 17 aastat siin toimetanud ja oleme näinud parki väga erineval kujul ja erinevas korras. Tänane on kindlasti neist parim. Usun, et see ranna uuendus toob endaga tõesti siia rohkem üritusi ja rohkem rahvast," ütles Samm.

Samm lisas, et korraldaja töö teeb oluliselt lihtsamaks uus kivist väljak.

"Kõik lavad, telgid ja alad saavad stabiilse pinnase ja ka jalal on oluliselt parem astuda."

Barkala sõnul ei võimaldanud ehitust varem alustada omavalitsuse eelarve.

"Otepää on ka väike vald ja kui me vaatame ka investeerimisvõimalusi, siis ka volinikud ütlevad, et mis meil siis tähtsam on. Kas tähtsam on koolide või lasteaedade renoveerimine või rand, mida reaalselt kasutatakse 2,5 kuud aastas. Me pole rahaliselt varem jõudnud, aga nüüd avanes võimalus mõelda ka rannale."

Kuigi ehitus on kulgenud suuremate takistusteta, on protsessi mõjutanud viimased kriisid.

"Takistas Covid ja takistanud on kindlasti mingil määral ka Ukraina sõda. Materjalide kättesaadavus on keerulisem, metalli kättesaadavus. Kõik sellised pisiasjad tervikpilti ikka mõjutavad, aga me oleme püsinud ajagraafikus," märkis vallavanem.

Ehitamine algas juba varakevadel. Praegu poolelioleva kolmanda etapi ehitustööd lõppevad 17. juulil. Barkala sõnul saavutatakse lõplik välimus mõne kuu pärast, kui uuenduse on saanud ka rannahoone.