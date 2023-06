Pärnu hotellide külastatavus pole koroonaeelsele tasemele tagasi jõudnud

Tervis spaa grupi juht Jaan Ratnik ütles, et külastatavust mõjutab üldine majandusolukord, sest kellestki pole toiduainete ja muud hinnatõusud mööda läinud. Samuti avaldab mõju laenuintresside tõus.

"Ilmselt kõik need metsikud kulutõusud ei mõjuta mitte ainult meid, vaid mõjutavad ka meie kliente. Ja see, mis me praegu, esimese viie kuu jooksul näinud oleme, on pigem selline tagasihoidlikkus. Ja isegi näeme, et koduturg on mõnevõrra eelmise aastaga võrreldes langenud, ka lätlane on natuke langenud. Soome klienti on mõnevõrra juurde tulnud, mille üle on hea meel," selgitas Ratnik.

Tervis tõstis viimati hindu möödunud aasta lõpus. Rohkem nad seda teha ei julge, sest siis väheneb klientide arv.

"Meie keskmine hind viie kuu võrdluses eelmise aastaga on 15 protsenti kasvanud. Aga samas, kulude kasv sellel perioodil on sisuliselt 25 protsenti kasvanud. Enam kindlasti (hind ei tõuse). Selles mõttes me näeme, et see on üks faktoritest, mis pidurdab teenuse tarbimist. Meie teenus ju paraku ei ole esmatarbekaup," rääkis Ratnik.

Rannahotellis nagu Terviseski on nädala lõpu poole täismaja, nädala esimestel päevadel rahulikum. Tegevjuht Oliver Paasik ütles, et külastajate arv on eelmise aastaga võrreldes samal tasemel. Ja kuigi statistikat veel pole, on mõningaid muutused siiski tunnetatavad.

"Suure tõenäosusega on pisut vähenenud siseturistide arv ja mõnevõrra on tõusnud lähinaabrite soomlaste osakaal. Hinnad on laias laastus jäänud samaks, küll aga on tõstetud sisendhindasid. Eks aasta lõpus saab näha, kuidas see suvi tegelikult välja kukkus," rääkis Paasik.