Saksamaa ei toeta EL-i plaani kasutada Vene varasid Ukraina taastamiseks

Saksa valitsus ei toeta Euroopa Komisjoni ettepanekut kasutada külmutatud Vene keskpanga varasid Ukraina ülesehitamiseks. Saksamaa kardab, et see tekitab pretsedendi ning ei ole õiguslikult korrektne.

Saksamaa on vastu Brüsseli plaanile kasutada külmutatud Vene keskpanga varasid Ukraina ülesehitamise rahastamiseks. Saksamaa hinnangul võib selline samm tekitada õiguslikke ja finantsriske, kirjutas Financial Times.

Euroopa Komisjon tahab kasutada külmutatud Vene varade tekitatud tulusid Ukraina kasuks. Peale Saksamaa on plaani osas varem muret väljendanud ka Euroopa keskpank. Saksa välisministeerium samas kinnitas Financial Timesile, et Moskva peab maksma enda tekitatud kahju eest Ukrainas. Välisministeerium rõhutas lisaks, et Saksamaa teeb kõik endast õiguslikult oleneva sanktsioonide alla langenud Vene ettevõtete ja isikute varade leidmiseks ja külmutamiseks.

Üks Saksa ametnik ütles Financial Timesile, et Vene keskpanga varade konfiskeerimine võib tekitada mitmeid uusi probleeme. Näiteks võib see tekitada pretsedendi, mille najal võib Poola nõuda Saksamaalt Teise maailmasõja ajal tekitatud kahjude sissenõudmist.

Teine Saksa ametnik ütles lehele, et Saksa justiitsminister Marco Buschmann on Euroopa Liidu ettepanekut Vene varade kasutamiseks põhjalikult uurinud ning jõudnud järeldusele, et need ei tööta juriidilises mõttes. Buschmanni ametlik esindaja samas keeldus kommentaaridest.

Üks Ukraina valitsusametnik ütles, et Kiievi hinnangul suudaks Euroopa Liit Vene keskpanga varade pealt teenida iga aasta kolm miljardit eurot. Sama allika sõnul uurib Ukraina ka külmutatud Vene varade kasutamist tagatisena laenu tarbeks. Allikate sõnul peaksid Euroopa Liidu välisministrid külmutatud Vene varade küsimust arutama esmaspäeval Luksemburgis.