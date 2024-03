Euroopa Komisjon esitas kava Vene varade kasvikute suunamiseks Ukrainale

Euroopa Liidu välispoliitikajuhi Josep Borrelli tehtud ettepaneku järgi läheks ligi 90 protsenti rahast Ukrainale relvade soetamiseks.

Plaani peavad heaks kiitma ka Euroopa liidu riigid, kuid mitmed neist on juba väljendanud seisukohta, et pole nõus raha eest relvade soetamisega, vaid soovivad, et seda kasutataks Venemaa sõjalises kallaletungis purustatud Ukraina üles ehitamiseks.

Euroopa Liit tegi kolmapäeval Ukrainale ka esimese 4,5 miljardi euro suuruse väljamakse kokku 50-miljardisest abipaketist, mis veebruaris heaks kiideti. Selle raha näol on tegemist eelarveabiga, et Ukraina suudaks välja maksta pensionid, avaliku sektori palgad ning täita muid riiklikke kohustusi.

"Meie tegutsemise kiirus peab vastama varitsevale ohule, tehes kiirelt järgmised sammud, et kasutada külmutatud varadelt teenitud raha Ukraina kasuks," rääkis Borrell pressikonverentsil. "Teame, et külmutatud on ligi 360 miljardit Venemaa keskpanga varasid," lisas ta.

Teda tänas Ukraina peaminister Denõss Šmõhal. "Oleme tänulikud Ukraina abirahastuse heaks kiitmise eest. See pakub 50 miljardit eurot abi nelja aasta jooksul. See on üks peamisi panustajaid meie stabiilsusesse ja see juba töötab," ütles Šmõhal.

"Meie teine prioriteet on pikaajaline, jätkusuutlik ja ennustatav sõjaline abi Euroopa Liidult," lisas Ukraina peaminister.