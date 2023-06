Prantsusmaa võttis sihikule Hiina kiirmoefirma ärimudeli

Le Maire ütles, et tahab, et uurimine keskenduks keskkonnamõjudele, tarbijakaitsele ning kiirmoega seotud sotsiaalsetele probleemidele, vahendas Politico.

"Me ei tea, millistes sotsiaalsetes tingimustes need riided valmis tehakse," ütles Le Maire. Minister lisas, et Sheinis müüdavate kaupade kohta pole piisavalt informatsiooni.

Lääneriikides populaarne Hiina kiirmoe e-pood Shein on viimaste nädalate jooksul proovinud oma mainet parandada. Shein tegutseb umbes 150 riigis, firma väärtus küündib 66 miljardi dollarini. Hiljuti viis firma oma peakorteri Hiinast Singapuri.

Shein on Hiinas välja arendanud ulatusliku odavate tarnijate võrgustiku. Lääneriigid muretsevad, et Shein hangib toorainet Hiina Xinjiangi piirkonnast. ÜRO teatas eelmisel aastal, et uiguuride tagakiusamine Xinjiangis võib olla inimsusevastane kuritegu.

Maailma moeturul on praegu domineerivas rollis Prantsuse moefirmad. Riigis asub maailma suurim luksusbrändide kontsern LVMH, mis on viimaste aastate jooksul üle võtnud mitu kuulsat Itaalia kaubamärki.