Keskkonnaameti nõudmisel on Harjumaal mitu kettagolfi rada suletud

Kettagolfi mängijate arv on viimastel aastatel kiiresti kasvanud ning kohati on Harjumaal tekkinud olukord, kus rajale pääsemist tuleb oodata pea 40 minutit. Samas on keskkonnaameti nõudmisel mitu kettagolfi rada Harjumaal suletud ja praegu nõuab amet raja teisaldamist ka Saue tammikust.

Saue linna keskel asuv tammik jaguneb põhimõtteliselt kaheks, millest osa on kaitse all ja seal kettagolfi mängida ei tohi.

Kaitsealustele parkidele kehtib üldine kaitsekord, mis annab keskkonnaametile kaalutlusõiguse, mida seal teha lubatakse ja mida mitte.

Vaidlusalune kettagolfirada asub osaliselt vanas võsastunud mõisapargis.

"Sinna alla on tulnud sarapuuvõsa, aga sellegipoolest on ta loodusväärtus, mis väärib kaitset ja hoidmist, mida ei tohiks lagedaks raiuda ega seda alustaimestikku ilma vastavate mõjuhinnanguteta eemaldada," selgitas keskkonnaameti peadirektori asetäitja Olev Avarsalu.

Just tihe taimestik ongi Avarsalu sõnul see kooslus, mida tahetakse kaitsta. Nii heidabki amet rajategijatele ette, et maha on võetud üksjagu võsa ning teerajad on tehtud mitme meetri laiusteks.

"Otseselt midagi suurt maha pole võetud. Kui me alustasime siin oma tegevusega, siis anti meile võsa koristamise raiepilet. Me ei ole kunagi puutunud suuremaid kui kaheksasentimeetrise läbimõõduga puid," ütles Saue kettagolfi klubi eestvedaja Valdis Toomast.

Sauel on 14 korviga rada, millest pooled tuleks keskkonnaameti nõudmisel teisaldada. Toomasti sõnul tähendaks see raja sulgemist.

Nii on Saue vald ametile välja pakkunud mitu hoolduskava, et sportimist oleks võimalik jätkata. Viimases kavas pakuti välja võimalus juurestiku kaitseks tuua kooremultši ja panna puudele kate ümber.

"Hoolimata sellest, kas kooremultši allapoole panna või mitte, tegelikult kahjustused puudele on juba tekitatud ja ilmselt süvenevad ja puude katmine nii suurel ala ei pruugi olla visuaalselt ja majanduslikult mõistlik," kommenteeris Avarsalu.

Toomasti sõnul on kinnisvaraarendajate soovil kaitseala piire varem muudetud. Mõne aasta eest tehti keskkonnaametile ettepanek piire pea hektari võrra muuta, et kettagolfirada säiliks, kuid amet ei olnud nõus.

"Kui siin, Tallinna ümbruses vaadata, siis neid radu ei ole nii palju, et kõik need mängijad, kes Tallinnast tuleksid, saaksid mängitud. Ja ega väga paljud ei viitsi väga palju kaugemale sõita ka," rääkis mustamäelane Sander.

Kettagolfari sõnul on rada niigi juba tavarajast lühem ja kui pooled korvid ära viia, siis pole sel enam mõtet.

Kui rada kaitsealalt ei teisaldata, on keskkonnaametil õigus teha ettekirjutus või määrata sunniraha.