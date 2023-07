Noorte laulupeo peaproovis kogunes laulukaare alla üle 300 koori

XIII noorte tantsupeo etendused ja rahvamuusikapidu on peetud, laupäeval laulupeo "Püha on maa" peaproov, mille suures ühendkooris kogunesid laulukaare alla üle 300 koori ja enam kui 10 000 lauljat.

Rõõm, millega noored proovis oma dirigente ja laule tervitasid, näitab, kui väga seda pidu on oodatud. "Ei oleks arvanud, aga juba proovide ajal hakkasid pisarad voolama teatud laulude ajal. Nii kaua on seda hetke oodatud ja nüüd see on siin. See on selline väga-väga hea tunne," rääkis laulupeoline Anett.

"Muidugi on väike väsimus, ja seal kaare all täitsa üleval oli ka väga-väga palav, aga inimesed olid väga sõbralikud, võõrastega sai rääkida nagu oma sõpradega, väga selline hubane mõnus olukord ja laulud teevad muidugi väga emotsionaalseks," sõnas laulupeoline Mari.

Dirigent Hirvo Surva sõnul on see laulupidu väga oma kunstilise juhi Pärt Uusbergi ja tema valitud juhtmõtte "Püha on maa" nägu.

"Minu meelest kajastub praktiliselt igast laulust ja see on sügavalt läbi tunnetatud tema poolt. See tuleb ka nii ühendkoorist kui igast liigist välja," ütles Surva.

Laulupeo kavas on lisaks traditsioonilistele koorilauludele ka rohkelt eesti heliloojate uudisloomingut ning seadeid.

Noortel on tekkinud laulude seas ka omad lemmikud. ""Legendaarne", sellest ühendkooride kavast. Need sõnad on eriti puudutavad ja see kirjeldab Eesti loodust väga hästi," ütles laulupeoline Anni-Liis.

Traditsiooniliselt kuulutati laupäeval laulupeo peaproovis välja ka järjekordne Veljo Tormise koorimuusika stipendiumi laureaat. Selle pälvis helilooja Mariliis Valkonen, kelle uudisteos Elu on voolamine Ly Seppeli sõnadele samuti laulupeol esitusele tuleb. "Ma olen väga liigutatud ja see emotsioon on väga võimas," ütles Valkonen.