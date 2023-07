Ukraina meedia: Slava Ukraini koostööpartneri büroo Lvivis otsiti läbi

Ettevõtte juht Roman Panasjuk kinnitas Zaxid.netile teavet dokumentide arestimise kohta ja märkis, et pärast Slava Ukraini heategevusraha skandaali puhkemist pöördus ettevõte ise juurdusbüroosse ettepanekuga need dokumendid esitada.

Zaxid.neti andmetel toimus läbiotsimine IC Constructionsi büroos Lvivis 23. juunil. Samal päeval teatas ettevõttega seotud heategevusfondi "All For Victory" juht Hennadi Vaskiv, et fond ja selle partnerid on kokku kogunud ja andnud korrakaitsjatele üle ettevõtete tegevust puudutavad dokumendid. Vaskiv keeldus Zaxid.netile kommenteerimast, milliseid dokumente ja milliseid menetlusi ta täpselt silmas pidas.

Panasjuk on Zaxid.netile öelnud, et 2. juunil alustas ettevõte oma tegevuse auditit. Tema sõnul selguvad auditi ametlikud tulemused järgmisel nädalal.

Aprillis tuli avalikuks, et MTÜ Slava Ukraini kandis 1,5 miljonit eurot Eestist kogutud annetusi oma Ukraina koostööpartneri juhtidega seotud erafirmale IC Construction, millel on ilmselt fiktiivne omanik ja selle ainus tegevus oligi seotud Eesti MTÜ-ga. Ukraina ettevõtte eelmise aasta kasum oli 250 000 eurot.

Ukraina riiklik juurdlusbüroo alustas kohtueelset uurimist 24. märtsil. 9. mail teatas ka Eesti prokuratuur, et alustas kriminaalmenetlust, uurimaks MTÜ Slava Ukraini Ukraina toetuseks kogutud raha kasutamist. Samal päeval teatas Slava Ukraini nõukogu, et kutsub MTÜ juhi Johanna-Maria Lehtme juhatusest tagasi. Märtsis riigikogusse valitud Lehtme astus oma kohalt tagasi 19. mail.