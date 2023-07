Silla lammutamine tõi päevavalgele Tori vabadussõja ausamba tükid

Tori vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Jüri Puust oli uue silla ehitajaid hoiatanud, et kuulduste järgi pandi lõhutud vabadussamba tükid betoonsegusse, millest valmisid sillasambad. Sild avati 1956. aastal.

"Tõestust ei olnud. Aga täna on selge, et tõestusmaterjal on ise välja ilmunud ja meil on rõõm seda panna kirikusse üles, et näidata inimestele, mida võib teha üks kuri võim sellise väikese rahva kangelaste mälestuseks püstitatud sambaga," rääkis Puust.

Sillasammaste lammutamine alles käib ja mälestusmärgi tükke leitakse tõenäoliselt veel.

Anton Starkopfi kavandi järgi valminud sammas avati 100 aastat tagasi, 24. juunil 1923. Samba taastamisel 1989 polnud selle esialgne värv veel teada.

"Me teadsime, et ta ikka graniidist oli ja alustuseks olid meil ainult kasutada mustvalged pildid tollest ajast. Nüüd selgub, et originaal oli tunduvalt tumedama kiviga," ütles Puust.

Omaette lugu on bareljeefiga, mis kujutab kaht sõdurit hukkunud kaaslast kandmas. See on valmistatud originaali järgi, mis asub Tori muuseumis ja mille annetas taastajatele pärnakast vanavarakoguja Nikolai Kõlvart.

"Härra Kõlvart, kes on tänase Tallinna linnapea vanaisa minu teadmist mööda, selle meile annetas. Me oleme väga tänulikud selle eest. Oli jutuks, et ta korjas selliseid vanu asju ja selle ta siis leidis tolleaegse metallikokkuostu platsi pealt," rääkis Puust.