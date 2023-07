Hollandi valitsus lagunes migratsiooniprobleemide tõttu

Hollandi staažikaim liider Rutte juhtis nelja koalitsioonipartneri kriisikõnelusi, kuid kokkuleppele ei jõutud, teatasid rahvusringhäälingud NOS ja RTL ning Hollandi uudisteagentuur ANP.

Rutte ega koalitsiooni liikmed ei avaldanud esialgu, millest kõneldi ja uudisteagentuuri AFP reporter ütles, et osalised ei lahkunud kohe Haagi läbirääkimistelt.

Meedia andmetel lagunes valitsus, sest üksmeelele ei jõutud pagulaste sissevoolu piiravates meetmetes.

Paremtsentristliku erakonna Vabaduse ja Demokraatia Rahvapartei (VVD) juht Rutte soovis pärast mullu Hollandis ülerahvastatud migratsioonikeskuste skandaali karmistada piiranguid varjupaigataotlejate perede taasühendamisel.

Hollandi meedia andmetel nõudis Rutte, et Hollandisse lubatavate sõjapõgenike sugulaste arvu piirataks kahesajani kuus ja ähvardas valitsuse kukutada, kui meede läbi ei lähe. Kuuldavasti oli kristlikdemokraatlik erakond Kristlik Liit (Christen Unie) plaanile jõuliselt vastu.

Neli erakonda pidasid kolmapäevast neljapäeva hilisõhtuni kriisikõnelusi, et päästa kõikuv valitsus, mis asus ametisse 2022. aasta jaanuaris. Reedestel läbirääkimistel tehtud kompromissidest ei piisanud, et kokkuleppele jõuda. Kõne all oli lõplik kompromissettepanek, mille kohaselt oleksid piirangud kehtima hakanud vaid siis, kui saabujaid oleks väga palju.

Rutte on immigratsiooni suhtes võtnud karmi hoiaku, et tõrjuda oma erakonna paremtiiva ja mitmete migratsioonivastaste parteide kriitikat.

Eeldatakse, et Rutte korraldab uued valimised ja taotleb mandaati oma viiendale valitsuskoalitsioonile alates 2010. aastast. Eelmine Rutte juhitud valitsus langes 2021. aastal lastetoetuse skandaali pärast, mille sihtmärgiks olid peamiselt rahvusvähemustesse kuuluvad pered.