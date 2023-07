Uuring: elektriautod suurendavad teede kulumist

Uuringu kohaselt kahjustab keskmine elektriauto autoteid ligi kaks korda rohkem kui sarnane bensiinimootoriga või diiselsõiduk. Suuremad elektrisõidukid, mis kaaluvad üle kahe tonni tekitavad enim kahju, kulutades teid ligi 2,3 korda rohkem kui keskmine sisepõlemismootoriga auto.

Ehitusettevõtte TREV-2 Grupp juhatuse esimees Sven Pertens ütles, et kui uuringu tulemused on tõesed, siis see võib väga negatiivselt mõjutada infrastruktuuri.

"Koormused teekonstruktsioonile suurenevad ja selle tõttu teekonstruktsioon saab rohkem mõjutusi ja rohkem kahjustatud. Aga praeguse finantseerimise taseme juures näevad riigi eelarvestrateegia ja teehoiukava järgnevateks aastateks ette pigem vahendite edasise vähendamise. Juba praegu selle finantseerimise taseme juures meie teetaristu lihtsalt ei kesta ja järjest rohkem laguneb," kommenteeris Pertens.

Transpordiameti liikuvuse kavandamise osakonna juhataja Johann Peetre ütles, et sõidukite massi suurenemisega kaasneb negatiivne mõju taristule ja ka asfaldi kulumisest tekkivatele peenosakestele. Vähenevad muidugi oluliselt muud välisõhu saasteained ja CO2.

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu tegevjuhi Meelis Telliskivi sõnul

mõjutavad teede seisukorda peamiselt raskeveokid aga siiski on vaja silmas pidada seda, et tulevikus on autod raskemad ning seetõttu tuleb teede korrashoidu leida riigieelarvest raha.

"Infrastruktuuri puhul on paratamatu, et teed kuluvad ja neid on vaja parandada. See on täpselt nii nagu talvel tuleb kütta hooneid, et talvel saada sooja. See on paratamatus, et nendeks tegevusteks on kindlasti vaja eelarvest raha leida," lausus Telliskivi.

Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika osakonna teadur Raivo Sell rääkis uute lahenduste olulisusest.

"Uusi lahendusi võetakse järk-järgult kasutusele, aga fakt on see, et need uued lahendused peavad tulema, sest kui praegu on uute autode müügist elektriautod umbes viis protsenti, siis paari aasta pärast on kümme ja kümne aasta pärast on 40 või 50 protsenti. Need lahendused hakkavad tõenäoliselt kiirenevas tempos tulema," ütles Sell.