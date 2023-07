Pärnu Eliisabeti kirikul tehakse tänavu katus korda

1741 eraldas Vene keisrinna Jelizaveta Petrovna riigikassast 8000 rubla uue luteri kiriku ehitamiseks Pärnusse. Kolm aastat hiljem pandi kirikuhoonele nurgakivi. Tööd kestsid mitu aastat ja kirik pühitseti sisse 1750. aasta 29. märtsil.

Pole imestada, et mitusada aastat kasutuses olnud kirikuhoone vajab renoveerimist.

"Oleme tegelikult ehitanud viis aastat. Ja viie aasta jooksul oleme saanud kiriku katuse alla. See tähendab seda, et tänavu me lõpetame kirikukatuse restaureerimise. Vahetati ära absoluutselt kõik ehitussõlmed, taastati aluskatus, laoti peale uus kivi ja sellega peaks selle katuse lõppenuks saama," lausus Eliisabeti koguduse juhatuse esimees Andres Riivits.

Kogudus on väga tänulik rahastajatele ehk muinsuskaitseametile, Pärnu linnale ja Kirikufondile. Ja mõistagi ollakse tänulik neilegi, kes teenistusel käies annetavad.

"Meie Eliisabeti kirik saab jälle kauni valge kleidi selga. On olnud roosakad, on olnud kollakad. Aga nüüd me katsume jääda siiski valge juurde. Tundub läbi värviproovide võtmise, et see on olnud domineeriv värv," ütles Riivits.

Ja kui ta satute suvekuudel Eliisabeti kirikusse, siis on seal peaaegu alati orelit harjutamas Ines Maidre, orelifestivali korraldaja.

Orelifestivali kontserdid toimuvad reedeti kuni 26. augustini.