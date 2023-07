Kreml: Putin kohtus 29. juunil Prigožini ja Wagneri komandöridega

"Tõepoolest, presidendil oli selline nõupidamine, ta kutsus sinna 35 inimest – kõikide salkade komandörid ja ettevõtte juhtkonna, sealhulgas Prigožini enda. See kohtumine toimus Kremlis 29. juunil ja kestis ligi kolm tundi," ütles Venemaa presidendi pressisekretär Dmitri Peskov ajakirjanikele.

Peskov märkis, et kohtumise üksikasjad ei ole teada, kuid samas lisas: "Ainus, mida saame öelda, on, et president andis hinnangu ettevõtte tegevusele rindel sõjalise erioperatsiooni ajal ja oma hinnangu 24. juuni sündmustele."

"Putin kuulas ära komandöride selgitused ja pakkus neile edasisi võimalusi tööle asumiseks ja võitluseks kasutamiseks," lisas ta.

"Oma versiooni juhtunust tõid ära ka komandörid, nad rõhutasid, et on riigipea ja kõrgeima ülemjuhataja ustavad toetajad ning on valmis jätkama võitlust isamaa eest. See on kõik, mida me saame selle kohtumise kohta öelda," ütles Peskov.