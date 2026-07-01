Venemaa hakkab Ukraina rünnakute tõttu bensiini importima

Kreml kinnitas teisipäeval, et Venemaa peab läbirääkimisi bensiini importimiseks välismaalt. Maailma ühe suurima naftaeksportija jaoks on see erakordne samm, mis astutakse olukorras, kus Ukraina droonirünnakud põhjustavad riigi energiasektoris jätkuvalt tõsiseid häireid.

Väljaanne Politico märgib, et selle sammu tunnistamine on seni selgeim märk sellest, et Moskval on raskusi kodumaise kütuseturu stabiliseerimisega pärast kuude pikkusi Ukraina rünnakuid naftatöötlemistehastele ja energiataristule.

"Läbirääkimised käivad aktiivselt," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele, lisades, et import algab juhul, kui saavutatakse kokkulepe "vastuvõetava hinnataseme" osas. Pressiesindaja keeldus seotud riike nimetamast.

Venemaa on maailma suuruselt teine toornafta ja suuruselt kolmas naftatoodete eksportija, mis muudab bensiini sisseveo väljavaate nii poliitiliselt kui ka majanduslikult üllatavaks.

Venemaa president Vladimir Putin tunnistas nädalavahetusel avalikult, et riigis on kütusenappus, märkides, et riiklikud bensiinivarud kahanesid 1,7 miljoni tonnini — seda on umbes neli protsenti vähem kui aasta tagasi.

Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak nimetas importi üheks valitsuse peamiseks vahendiks turu stabiliseerimisel, ning Venemaa parlamendiliikmed kiitsid eelmisel nädalal heaks maksumuudatused, et bensiini välismaalt ostmist riiklike subsiadiumidega toetada.

Tarneraskuste tõttu on mitmes Venemaa piirkonnas ja okupeeritud Krimmis juba hakatud kütust normeerima.