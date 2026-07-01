X!

Venemaa hakkab Ukraina rünnakute tõttu bensiini importima

Välismaa
Bensiinijaam Venemaal
Bensiinijaam Venemaal Autor/allikas: SCANPIX/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Välismaa

Kreml kinnitas teisipäeval, et Venemaa peab läbirääkimisi bensiini importimiseks välismaalt. Maailma ühe suurima naftaeksportija jaoks on see erakordne samm, mis astutakse olukorras, kus Ukraina droonirünnakud põhjustavad riigi energiasektoris jätkuvalt tõsiseid häireid.

Väljaanne Politico märgib, et selle sammu tunnistamine on seni selgeim märk sellest, et Moskval on raskusi kodumaise kütuseturu stabiliseerimisega pärast kuude pikkusi Ukraina rünnakuid naftatöötlemistehastele ja energiataristule.

"Läbirääkimised käivad aktiivselt," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele, lisades, et import algab juhul, kui saavutatakse kokkulepe "vastuvõetava hinnataseme" osas. Pressiesindaja keeldus seotud riike nimetamast.

Venemaa on maailma suuruselt teine toornafta ja suuruselt kolmas naftatoodete eksportija, mis muudab bensiini sisseveo väljavaate nii poliitiliselt kui ka majanduslikult üllatavaks.

Venemaa president Vladimir Putin tunnistas nädalavahetusel avalikult, et riigis on kütusenappus, märkides, et riiklikud bensiinivarud kahanesid 1,7 miljoni tonnini — seda on umbes neli protsenti vähem kui aasta tagasi.

Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak nimetas importi üheks valitsuse peamiseks vahendiks turu stabiliseerimisel, ning Venemaa parlamendiliikmed kiitsid eelmisel nädalal heaks maksumuudatused, et bensiini välismaalt ostmist riiklike subsiadiumidega toetada.

Tarneraskuste tõttu on mitmes Venemaa piirkonnas ja okupeeritud Krimmis juba hakatud kütust normeerima.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

Samal teemal

UUS saade

Suvine kaaslane

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

07:29

Võõrustaja Mehhiko pääses tunni võrra edasi lükatud mängus 16 hulka

07:27

Borrell: Euroopa Komisjon ületab välispoliitikas oma volitusi

06:50

Sõrskõi: Ukraina on aasta algusest vabastanud 670 ruutkilomeetrit Uuendatud

06:44

Euroopa Üldkohus: eralennukite tootmine on roheinvesteering

06:21

Ruhnlased taotlesid pärast Eesti iseseisvumist saare liitmist Rootsiga

06:18

Pakosta: omanike kaitsmiseks lahendame puuküürnike probleemi

06:12

Eelnõu kannustab inimesi vähem toitu ära viskama ja kiirmoodi vältima

06:00

Trump teenis mullu krüptoäriga enam kui 1,4 miljardi dollarit

05:43

Venemaa hakkab Ukraina rünnakute tõttu bensiini importima

01:58

Prantsusmaa pani Rootsi kindlalt paika

otse uudistemajast

taustajutud

eesti raadio äpp

Loetumad uudised

30.06

Sõja 1589. päev: Ukraina droonid jõudsid taas Moskva oblastisse Uuendatud

30.06

Terras maandab segadust: aedviljakasvatajate määrus tuleb ümber teha Uuendatud

30.06

Segaolmejäätmete vedu muutub 1. juulist inimestele kuni poole kallimaks

30.06

Venemaa sulgeb ajutiselt raudteepiiripunktid Eesti, Läti ja Soomega

30.06

Haalandi värav viis Norra 16 hulka Uuendatud

30.06

Saksamaa kaotas penaltiseerias Paraguayle ja langes taas varakult välja Uuendatud

30.06

Inimpuuduses kaitsevägi hakkab muu kõrgharidusega ohvitsere koolitama

30.06

Monacos kärgatanud plahvatuses sai haavata Ukraina oligarh Uuendatud

30.06

Maroko lülitas MM-il penaltitega Hollandi konkurentsist

30.06

Ülekandevõimsuse piiramine tekitab teisipäeva õhtul elektriturul kummalise hinnahüppe Uuendatud

ilmateade

SPORT

07:29

Võõrustaja Mehhiko pääses tunni võrra edasi lükatud mängus 16 hulka

01:58

Prantsusmaa pani Rootsi kindlalt paika

30.06

Toronto tõi 2019. aasta finaalseeria kangelase tiimi tagasi

30.06

Bigbank/Kalev lisas koosseisu mullu Coolbetis mänginud ääre

loe: kultuur

30.06

Tõnu Kaljuste: kõige olulisem on see, et me saame tegutseda vabas Eestis

30.06

Selgusid tänavused "Ela ja sära" stipendiaadid

30.06

Tiit Palu: tõsistest asjadest saab rääkida läbi nalja

30.06

Kontserdiarvustus. Ma tahan uskuda

loe: eeter

30.06

Tõnu Kaljuste: kõige olulisem on see, et me saame tegutseda vabas Eestis

30.06

Tiit Palu: tõsistest asjadest saab rääkida läbi nalja

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Mirjam Mõttus kutsub peresid uues saatesarjas end proovile panema

Raadiouudised

30.06

Päevakaja (30.06.2026 18:00:00)

30.06

1. Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise

30.06

Pärnu tänavune turismihooaeg tõotab tulla eelmise aastaga samaväärne

30.06

Regionaalministeerium asus segadust külvanud määrust parandama

30.06

Raadiouudised (30.06.2026 15:00:00)

30.06

Euroopa Liit tahab oktoobriks vähendada kauabandusdefitsiiti Hiinaga

30.06

Rohelised ja vasakliit sotsiaaldemokraatidega liituda ei kavatse

30.06

Segaolmejäätmete vedu muutub 1. juulist inimestele kuni poole kallimaks

30.06

E-kaubanduse kasv praegu veel elektroonikapoodide tulevikku ei ohusta

30.06

Raadiouudised (30.06.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo