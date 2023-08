Venemaal alla kukkunud lennuki reisijate nimekirjas oli ka Jevgeni Prigožin

Vene riiklik uudisteagentuur TASS teatas, et Tveri oblastis kukkus alla üks Embraeri tüüpi eralennuk. Kõik pardal olnud seitse reisijat ja kolm pilooti hukkusid. Vene föderaalse transpordiagentuuri andmeil oli reisijate nimekirjas ka Jevgeni Prigožin, kellele see lennuk kuulub, vahendas Baza.

Ria Novosti teatas kell 20.46, et alla kukkunud Embraeri rusudest on nüüdseks leitud kaheksa inimese säilmed. Mash ja teised Vene allikad tõid esile, et Moskvas maandus hiljuti ka teine lennuk, mis on samuti seotud Jevgeni Prigožiniga.

Pole selge, kas Wagneri grupeeringu juhiks peetud Prigožin ka füüsiliselt viibis lennukis selle alla kukkumise hetkel. Samas Vene väljaanne Fontanka väitis oma allikatele tuginedes, et Jevgeni Prigožin siiski oli alla kukkunud lennuki pardal. Sama väljaande allikate väitel olid pardal ka Wagneri grupeeringu komandörid.

Sotsiaalmeedias levib video, milles on näha lennuki alla kukkumist.

⚡️ Самолёт, который разбился в Тверской области, принадлежит Евгению Пригожину, утверждают издание Baza и журналистка Ксения Собчак. На борту бизнес-джета Embraer, как утверждается, были 7 человек, они погибли.



Видео: соцсети pic.twitter.com/EzyZ3PbVT8 — ЭХО (@echofm_online) August 23, 2023

Baza teatel lendas lennuk Moskvast Peterburi poole. Flightradari andmeil oli Prigožini lennuk ülesmäge trajektooril, kui see radaripildilt kadus. TASS-i andmeil oli lennuk õhus vähem kui pool tundi, enne kui see alla kukkus.

Vene Wagneri grupeeringu lähedalt seotud Telegrami kanalis Grey Zone spekuleeriti, et Vene õhutõrje tulistas Jevgeni Prigožini lennuki alla. Seda väidet pole võimalik sõltumatult kinnitada.

Kolmapäeva õhtul levisid ka mitmed videoklipid, milles on väidetavalt näha alla kukkunud lennuki rususid.

Russia, Tver Oblast: Evgeniy Prigozhin reportedly dead as a result of a plane crash.



Doubt that any sane people will despair about this event. pic.twitter.com/uF2mKCliIG — Dmitri (@wartranslated) August 23, 2023

Vene Rosaviatsia algatas lennuõnnetuse uurimiseks juurdluse. Kohapeal töötavad Vene eriolukordade ministeeriumi töötajad ja korrakaitseorganite esindajad. Vene riiklik juurdluskomitee avas lennuohutuse reeglite ja lennutranspordi opereerimise sätete alusel krimimaaljuurdluse, vahendas TASS.

Prigožini juhitud Wagner mässas juunis Vene kaitseministeeriumi vastu

Jevgeni Prigožinit peetakse Vene palgasõdurite grupeeringu Wagner asutajaks. Esimesed teated Wagneri grupeeringust pärinevad Ida-Ukrainas toimunud Donbassi sõja käigus, mis Venemaa mahitusel algas 2014. aastal. Hiljem tegutsesid Wagneri võitlejad Venemaa huvides nii Süürias kui ka Aafrikas.

Wagneri grupeeringu võitlejad mässasid juuni lõpus Vene kaitseministeeriumi vastu. Tollal väideti, et Wagneri grupeeringu võitlejad soovivad muudatusi Vene kaitseministeeriumi juhtkonnas. Wagneri üksused hõivasid oma mässu käigus Rostovi linna ning suundusid Moskva peale. Enne Moskvasse jõudmist jõuti aga Prigožiniga kokkuleppele ning Wagneri üksused taandusid.

Jevgeni Prigožin väitis ise peale Wagneri mässu, et nad ei läinud Vene valitsust kukutama. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin teatas paar päeva peale Wagneri mässu lõppu, milles kinnitas, et peab kinni lubadustest, mille Venemaa Valgevene vahendatud kokkuleppe alusel Wagneri võitlejatele andis.

Wagneri võitlejate käsutuses olnud õhutõrje tulistas tollase mässu käigus alla mitu Vene õhuväe kopterit ja lennukit.

Chef's Special - Documenting Equipment Losses During The 2023 #Wagner Group Mutiny



Russian losses updated with:



- 1 Ka-52 attack helicopter (destroyed)

- 1 Mi-8MTPR-1 EW helicopter (destroyed)

- 1 Mi-8 transport helicopter (destroyed)



Full list: https://t.co/N5YnhEkiZK — Oryx (@oryxspioenkop) June 24, 2023

Venemaa president Vladimir Putin tunnistas peale Wagneri grupeeringu mässu, et Vene riik on Wagneri grupeeringut täiel määral rahastanud.