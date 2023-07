Keres nõuab peaministrilt Pruunsilda puudutava jutu ümberlükkamist

Kaebuse aluseks on Kallase poolt 6. juulil valitsuse pressikonverentsil Delfi ajakirjanikule antud kommentaar Pruunsilla poliitilisest tegevusest, kirjutab Eesti Ekspress.

Delfi ajakirjanik Rauno Ruus uuris, mida arvab peaminister Pruunsilla tänavusest miljoni euro suurusest ühisannetusest opositsioonierakondadele, mispeale vastas peaminister, et ei ole kõnealuse uudise teksti veel lugenud, ent lisas: "Aga ma peaks küll ütlema seda, et eelmine aasta, kui te mäletate seda, kuidas äkitselt Keskerakond hakkas tegema õudsalt perehüvitiste tõstmist või toetuste teemal koostööd EKRE-ga, siis käisid linna peal jutud, et Parvel Pruunsild on neile kõigile maksnud selle eest, et nad selle valitsuse lõhuksid ja teeksid koos."

"Ja tõesti need kuulujutud käisid ja tundub, et nendel kuulujuttudel oli siis päriselt alus," ütles Kallas pressikonverentsil.

Kerese koostatud nõude kohaselt saab keskmiselt mõistlik inimene peaministri jutust aru niimoodi, et Pruunsild maksis 2022. aastal kolmele erakonnale raha Kallase valitsuse lõhkumise eest.

Kerese väitel ei vasta Kallase jutt tõele, sest Pruunsild ei ole eelmisel aastal Keskerakonnale ega EKRE-le sentigi annetanud, seda kinnitavad erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ametlikud andmed.

Seetõttu heidab Keres peaministrile ette mitte ainult valeinfo levitamist, vaid ka Pruunsilla laimamist talle valitsuse lõhkumise soovi omistamisega.

Pruunsild ootab nüüd, et Kallas esineks järgmisel valitsuse pressikonverentsil avaldusega, kus ta lükkab oma läinud nädala jutu ümber ja vabandab tema ees.

Valitsuse pressikonverents 6. juulil