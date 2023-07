Põlenud maja elanikud näevad kindlustuses riski kõigile kortermajadele

2022. aasta aprillis põles Tallinnas Lasnamäel Pae 25 kortermaja. Põlengust on rohkem kui aasta aega möödas, kuid ehituse asemel käib kohtuvaidlus kindlustusega.

Kogu maja oli kindlustatud, kuid enne edasiste töö tegemist on vaja peale panna katus, taastada maja väliskarp ja seinad. Maja kindlustanud Gjensidige aga ütles aasta pärast põlengut sõlmitud lepingu üles, põhjuseks tuletõrjeuste puudumine. Kokku oleks selle renoveerimiseks vaja ligi neli-viis miljonit eurot.

"Et see maja elamiskõlblikuks saada või taastada see tulekahjueelsesse seisundisse, (on vaja) kuskil mingi nelja-poole viie miljoni euro ringis. Kui nüüd arvestada juurde korteri kahjud ja nende sisustuste väärtus, kõik kokku, ma arvan, et see kahju võib olla kuskil 10–15 miljoni ringis," lausus Pae 25 korteriühistu juhatuse liige Mikk Sepp.

Mitmed majaelanikud maksavad lisaks Pae tänava korteri pangalaenule ka ning üürikorterite igakuist renti. Keskmiselt on Pae 25 korterühistu liikme sõnul ühe pere väljaminek suurenenud tuhande euro võrra.

Tegelikult on Pae 25 korteriühistu sõnul tegemist hoopis laiema probleemiga – nimelt kindlustuspakkujate lepingud ei ole sõlmitud kindlustusvõtja huvisid arvestades.

"Kui praegu tehakse kindlustuspoliis ära ja kui risk realiseerub, siis öeldakse, et sul olid need, need ja need tingimused täitmata. Aga see moment, kui sulle poliis ära tehti, siis sellega juba sisendati kliendile, et kuule, me oleme sind kindlustanud. Ja klient teab, et mul on kõik kindlustuslepingud olemas ja ma saan kindel olla, et mu vara on kaitstud," rääkis Sepp.

Kindlustusseltside liit ei leia, et midagi halvasti oleks, öeldes, et vastutus lasubki koduomanike õlgadel, sest kindlustusleping on tehtud kahe osapoole vahel. Ka riigipoolset regulatsiooni ei peeta vajalikuks.

"Vaidlus kindlustuslepingu ja kindlustushüvitise üle tekib ikkagi sellest, mis on kindlustuslepingus kokku lepitud ehk siis kindlustusandja lepingut sõlmides eeldab, et ehitis või hoone on teatud seisus ja igal inimesel on kohustus jälgida teatud reegleid. Kõige lihtsam on tuleohutusreeglite järgimine. Mina arvan, et see ei ole seaduse küsimus, tuleohutuse reeglid on ju kõigil olemas ja arusaadavad. Ja teine küsimus, kui me jõuame kindlustuse juurde, siis milline on see kindlustusleping, mis kokku lepitud on," lausus Eesti kindlustusseltside liidu juhatuse liige Lauri Potsepp.

Pae korteriühistu juhi sõnul ei ole selline lähenemine korrektne.

"Kui hoones käivad seda riski päästeameti inspektorid kontrollimas, teevad ettekirjutuse mõne asja kohta ja nüüd nõutakse seda, et korteriühistu peaks olema pädevam kui päästeameti inspektor ja hindama tunduvalt paremini hoone tehnilist seisukorda – see ka ei ole tegelikult täiesti normaalne," lausus Sepp.

Justiitsministeerium teemat kommenteerima ei soostunud. Rahandusministeeriumi kirjalikust vastuses on kirjas, et seadusest tulenevalt peab kindlustuse pakkuja alati lähtuma kindlustusvõtja parimast huvist ning tegema talle põhjaliku selgitustöö, et klient saaks teha informeeritud otsuse. Konkreetne sisu on kahe osapoole kokkulepe ning seadusandluses seda sätestada ei saa.