Automüüjad ja reisibürood saavad õiguse kindlustust müüa

Rahandusministeerium valmistab ette kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta kindlustuse ostmine teatud juhtudel mugavamaks, selgemaks ja täpsemaks.

Eelnõu toob inimestele kaasa mitmeid muudatusi, eelkõige seoses kindlustuse kättesaadavuse, läbipaistvuse ja valikuvõimalustega.

Tekib näiteks uus võimalus sõlmida kindlustusleping uue kanali, kindlustusmaakleri esindaja kaudu. See tähendab, et ettevõtjad, kes pakuvad põhitegevusena muid kaupu või teenuseid, näiteks automüüjad või reisibürood, saavad edaspidi pakkuda otse ka kindlustuslahendusi.

Kindlustusseltside liit on sellele muudatusele vastu. Liidu juhatuse esimehe Tuuli Pärensoni sõnul tekib juurde veel üks lüli, kellele professionaalne kindlustusmaakler saab oma töö delegeerida. Klient hakkab saama halvemat nõu kallima raha eest.

"Praegu on nii, et meil on on professionaalne vahendaja, kes annab kliendile nõu ja saab selle nõu eest vastu keskmiselt 14 protsenti kindlustusmaksest. Kui see professionaalne vahendaja otsustab, et ta delegeerib oma töö kellelegi teisele, juhtub kaks asja: esiteks on maaklertegevus piisavalt keeruline ja kui me delegeerime selle kellelegi kolmandale ülesandeks muu töö kõrvalt, siis ei ole võimalik, et klient saab sama head nõu," sõnas Pärenson.

Kui klient saab kehvemat nõu, tekib tema sõnul segadus ja toimub rohkem vaidlusi. Teiseks läheb kindlustus kallimaks, sest esindaja ei tee seda tööd tasuta.

"Meil tekib üks lüli ahelasse juurde, kelle suu tuleb samamoodi kindlustusmaksest ära toita," ütles Pärenson.

Automüüjad vahendavad juba praegu sõidukit ostes ka kindlustuspakkujaid. Autode müügi- ja teenindusettevõtete liidu tegevjuht Meelis Telliskivi sõnul on eelnõu pigem Euroopa direktiivi ülevõtmine ja täpsustamine.

"Kliendi vaates sai ka enne autosalongis soetada nii liiklus- kui kaskokindlustust. Pigem annab see plaanitav seadusemuudatus täiendava õiguskindluse ja selguse selle toimingu puhul," selgitas Telliskivi. "Uude seaduseelnõusse on sisse viidud ka punkt, et kliendil on õigus teada, mis on kindlustusmaakleri vahendustasu. Omakorda annab see kliendile kindluse, et seda teenust osutaval automüüjal on õigus sellist kindlustustegevust vahendada."

Telliskivi lisas, et ühtlasi määratakse ära, mis nõuetele peab automüüja vastama ning sisse on toodud ka tarbijakaitse teema, et kliendil oleks turvaline, et ta saab kindlustustoote, mis katab tema vajadused ja soovid.

Kui automüüja tegutseb kindlustusmaakleri agendina, peavad kindlustusfirmad ise kontrollima, et automüüjal oleks selles vallas pädevus ja kompetents, sõnas Telliskivi.

Tuuli Pärensoni sõnul kannab kogu vastutust esindaja tegevuse ja võimalike vigade eest kindlustusmaakler.

"Kirjade järgi peaks maakleri esindaja eest vastutama maakler. Praktikas ei ole seni ühtegi kindlustusvaidlust, kuid vahendaja oleks vastutama jäänud.

Üks on see, kuidas on õiguslikult kirjas, aga praktikas on kõik pöörataud kindlustusandja vastu," lausus Pärenson.

Kindlustusseltside liidu juht märkis, et agenditöö on natuke lihtsam, sest ta müüb üht kindalt toodet, mille õppimine on lihtsam ülesanne kui maakleri töö. Viimane peab aru saama kõigist võimalustest, mis maailmas on, et suuta klienti nõustada ja välja selgitada, mis tal täpselt vaja on ja pakkumiste seast see õige valida.