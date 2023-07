Biden jõudis Soome ja kohtub Põhjamaade riigijuhtidega

Pärast visiiti NATO tippkohtumisele Vilniuses maandus Bideni lennuk Air Force One Helsingi lennujaamas kell 22.00 kohaliku aja järgi.

Biden ööbib Helsingis asuvas Radisson Blu Royal hotellis. Tema autokolonnis oli vähemalt 30 masinat. Biden saabus hotelli presidendi ametiautoga, vahendas Yle.

Neljapäeval toimub Helsingis USA ja Põhjamaade riigijuhtide tippkohtumine. Selliseid tippkohtumisi on korraldatud varemgi, aga mitte kunagi Helsingis. Viimati toimus selline tippkohtumine 2016. aastal Washingtonis.

Soome on NATO uusim liige ning Bideni külaskäik annab kogu maailmale sõnumi, et nii Soome, kui ka kõik teised Põhjamaad on USA-le olulised. Helsingi Ülikooli maailmapoliitika professor Teivo Teivainen ütles Soome rahvusringhäälingule Yle, et Bideni visiit toob Soome välja Rootsi väikevenna staatusest.

Bidenil on kavas ka kahepoolne kohtumine Soome presidendi Sauli Niinistöga.

Viimati Soomet külastanud USA president oli Donald Trump, kes käis Helsingis 2018. aasta juulis kohtumas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga.