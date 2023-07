Osa asjatundjaid näeb kinnisvaraturul elavnemist

Ehitushinnaindeks tõusis tänavu teises kvartalis aasta varasemaga võrreldes 6,8 protsenti. Samas, eelmise kvartaliga kõrvutades toimus pooleprotsendine hinnalangus. Mõlemast näitajast andis lõviosa materjalide hind.

Merko Ehituse finantsjuhi Urmas Somelari sõnul võis teises kvartalis väikest ehitusmaterjalide hinnalangust küll täheldada, kuid pigem on see ajutine.

"Meie poolt vaadates need hinnalangused ei jää püsima, nad on ajutised, võiks öelda hooajalised ja enam-vähem nad hetkel on ka kompenseeritud palgatõusuga. Nii et eeldust, et ehitushinnad võiks langeda, mina ei julgeks küll täna teha," rääkis ta.

Ka ei näe Somelar elamuehituses elavnemise märke.

"On elavnemine olnud riigihangete pooles, eriti mis puudutab militaarhankeid, aga mujal ei ole sellist elavnemist väga näha," sõnas ta.

Teisiti näeb olukorda LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing, kelle sõnul hakkab vaikelu kinnisvarasektoris läbi saama.

"Tellija saab taas pakkumisi. Kui pool aastat tagasi oli olukord, kus kümnele päringule heal juhul sai üks-kaks pakkumist, siis täna olukord on selles mõttes muutunud, et huvi uute objektidega alustada on selgelt ehitajate poolt tunda," rääkis Saksing.

"2022. aasta viimane kvartal ja selle aasta esimene kvartal oli tõesti üsna madalseis. Kevade ja suve tulekuga on kinnisvaraturg mõnevõrra elavnenud. Kui vaadata uusarendust versus juba olemasolevaid eluruume, siis uusarenduste osakaal tehingutes on kogu aeg püsinud umbes veerandi juures. Vahepeal natuke kasvas," rääkis Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar.

Olulisi hinnamuutusi aktiivsem kauplemine seni siiski kaasa toonud ei ole.

"Hinnad suures plaanis muutunud ei ole. On kauplemisruumi, aga suures plaanis hinnad ei ole väiksemad, lihtsalt turg on olnud esimeses kvartalis passiivsem. Täna näeme aktiivsemat turgu koos aktiivsema hinnaläbirääkimisega nii ostja kui ka müüja poolelt," ütles Saksing.