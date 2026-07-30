Majanduskasvu panustasid eelkõige IT-sektor ja töötlev tööstus

Eesti majandus kasvas statistikaameti kiirhinnangul teises kvartalis 2,1 protsenti, mis tähendab, et kasv kestab viiendat kvartalit järjest. Esimese kvartaliga võrreldes on kasv kiirenenud.

Majanduskasvu kiirhinnang, mis võib täpsemate andmete selgumisel muutuda, näitab kasvu kiirenemist.

"Kui võrrelda esimese kvartaliga, siis nägime selget kasvu kiirenemist võrreldes varasemaga. Esmased indikaatorid näitavad, et teises kvartalis see oli ehk natuke tagasihoidlikum, aga ikka on pigem positiivsed noodid," rääkis statistikaameti rahvamajanduse arvepidamise juht Robert Müürsepp.

Esialgsel hinnangul panustasid kasvu eelkõige IT-sektor ja töötlev tööstus.

"Info- ja side tegevusalal, samuti töötleval tööstusel ja mõnel alal veel, on päris kenad kasvud olnud. Eks näis, kuidas see täpsustatud andmetes välja kukub, kui lisandväärtust hakkame arvutama, aga esialgsed noodid on neis tegevusalades positiivsed," ütles Müürsepp.

Edukas on olnud viimane aasta puitmajade tootjal Matek.

"Matek on ka võrreldes eelmise aasta esimese poolaastaga oma mahtusid umbes kahe korra kasvatanud. Võiks öelda, et ei ole üldse halvasti läinud. Küll aga peab tunnistama, et see kaks korda kasvu on kolme aasta taguse ajaga võrreldes siiski umbes poole võrra veel väiksem," ütles Mateki juhatuse esimees Sven Mats.

Negatiivse poole pealt mainis Müürsepp kinnisvaraalast tegevust ja logistikasektorit.

LVM Kinnisvara juhi Ingmar Saksingu sõnul on olukord kinnisvaraäris pigem stabiilne.

"Ei ole sellist kiiret tõusu, aga ei ole ka mingit numbrite poolelt järeleandmist olnud. Selline kaks-kolm kuni neli-viis protsenti, sõltuvalt varaklassist, kasvu on realistlik ja ootuspärane," sõnas Saksing.

Jaekaubanduses kasv aasta algusega võrreldes pisut rauges.

"Esimene kvartal algas üsna tugevalt, kasv tuli ennekõike tööstuskaupade poole pealt, aga teine kvartal toimus rahunemine. Kahe kuu andmed on olemas, aga tagasilöök tuli tööstuskaupade poolelt, kus maikuu müügitulu ja müügimahud kukkusid miinuspoolele. Kogu jaekaubandusega jäi ka alla eelmise aasta tasemele," rääkis Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson.