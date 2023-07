Ida-Virumaa loodab karavaniturismi taastumist

Eesti põhjaranniku idapoolseim kõigi mugavustega karavaniparkla asub Toilas. Enne Ukrainas käivat sõda ööbis seal palju Venemaale suunduvaid lääne turiste, praegu veedab parklas aega peamiselt kodumaine rändaja. Platsi täituvus jääb umbes 50 protsendi kanti.

"Neid palju ei ole, aga siiski ta on selline klient, kes suvel reisib ringi, ta avastab ka kindlasti muid turismiobjekte, kui on ainult see karavani ööbimiskoht. Ta tahab ka saada natukene kultuuri, põnevaid vaatamisväärsusi ja selline turist kulub meile siin piirkonnas väga marjaks ära," rääkis Toila Spa Hotelli müügiosakonna juhataja Anneli Põdra.

Toilast oleks loogiline karavaniga liikuda Narva ja Narva-Jõesuusse, kuid üle ühe päeva seal peatuda ei saa, kuna karavaniplatse pole.

"Minule jäi silma ikkagi ainult Toila. Teised kohad on lihtsalt ööbimiseks. Kui me tuleme mitmeks päevaks, on ebamugav asju kokku panna, siis Narvas ära käia, uuesti tagasi tulla, siis ei tea enam, kas saad seda head kohta või on kohad juba kinni. Narva-Jõesuus pole ju ühtegi kohta, kus saaks kämpariga olla, ainult need tasulised parklad," rääkis Valgast tulnud karavaniturist Kaie.

Ida-Viru turismiarendajad näevad karavanituristides arenguvõimalust ja kaardistavad maakonna karavaniplatse. Narvas pakutakse praegu vaid tavaparklaid, kuid olukord võib muutuda.

"See võiks olla teenimisvõimalus eraettevõtjatele, kuid usun, et ka Narva linn, vaadates, kuidas ta täna arendab ja turismile väga palju rõhku pöörab, siis miks mitte võivad ka nemad selle endale südameasjaks võtta," ütles Ida-Viru turismiklastri infokonsultant Kristina Ernits.

Ida-Viru turismiklastri andmeil on maakonnas praegu üheksa sobiva taristuga varustatud karavaniplatsi ja veel viis suuremat tavaparklat.