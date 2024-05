Karavaniturism on viimastel aastatel üha populaarsemaks muutunud

Sellel nädalavahetusel kogunes Setomaale Treski külla Baltimaade suurimale matkaautode kokkutulekule üle 400 karavani.

Kokkutulekul tõdeti, et Eestis on üha rohkemates paikades muudetud matkaautoga reisimine mugavamaks, ütles Klubi Eesti Karavan juhatuse liige Ivar Kalev ERR-ile.

"Eestis on väga häid ja võib öelda ka Euroopa mõistes heal tasemel karavaniplatse, mida just välisturistid hindavad. Võib-olla ei ole Eesti turist seda alati leidnud ja võib-olla loeb rohkem ka raha ja tahetakse olla platsil, kus ei pea maksma, aga see on vabade valikute küsimus ja kui täna see võimalus on Eestis olemas, siis see ei ole üldse halb," rääkis ta.

Klubi Eesti Karavan juhatuse liikme Sergei Vahnitski sõnul on karavaniturism muutunud populaarsemaks just viimaste aastate jooksul.

"Karavaniturism on elustiil, see on vabadus. Sa ei pea mingit piletit ostma. Sa ei pea hotelli- või lennupiletit ostma, siis sa oled sõltuvuses sellest, mis ilm seal on. Aga (karavaniga) siis oma ajavahemikus saad oma reisi teha ja sa sõidad sinna, kus sulle meeldib, sinna, kus sulle meeldib, seal, kus on päike," selgitas Vahnitski.

Paljudel peredel tekkis huvi matkauto soetamise vastu siis, kui koroonaajal kehtisid reisipiirangud.