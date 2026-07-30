Narva-Jõesuu linnavalitsus asus Viivikonna kolemaju lammutama

Viivikonna alevik tõmbas veel paar aastat tagasi magnetina turiste, aga ka muusikuid ja filmitegijaid, kes tühjana seisvaid hooneid võtteplatsina kasutasid. Tänaseks on Viivikonna peatänava majad enamalt jaolt juba kadunud.

Kohtla-Järvelt haldusreformiga aleviku üle võtnud Narva-Jõesuu on asunud kolemaju lammutama sooviga muuta Viivikonna viisakaks eramutega linnaosaks.

"Järgmine etapp on juba nende kruntide edasine korrastamine, jagamine ja müük. Alevikul on hoopis uus potentsiaal olemas," sõnas Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin.

Ida-Virumaa turismikorraldajad on toimuva suhtes eri meelt. Üks ütleb, et nõukaaegset pärandit on maakonnas veel piisavalt, teine aga näeb Ida-Viru unikaalsuse hävingut.

"Me kaotame Ida-Virumaale omased eristavad ja kohati ka ekstreemsed vaatamisväärsused. Tegelikult üritatakse praegu lihtsalt ühte etappi ajaloost kustutada. Varsti ongi meil ainult tühjad platsid, mis üsna ruttu võsastuvad," ütles avastaEesti.ee matkajuht Marko Kaldur.

Kaldur märkis, et Ida-Virumaale rajatakse praegu filmilinnakut, aga kui filmilinnak valmis saab, siis võimalikud võttepaigad on selleks ajaks hävitatud.

Narva-Jõesuu linnapea tunnistab, et on saanud pöördumisi turismikorraldajatelt ja ka filmitegijatelt palvega Viivikonna tondilossid alles jätta, kuid vastutust heakorra ja turvalisuse eest neist keegi võtta ei taha.

"Loomulikult, meie jaoks on pidev peavalu ja olgem ausad – algusest peale me ei näinud erilist perspektiivi nende olemasolevate korterelamute puhul ja minu hinnangul on igatepidi mõistlikum maha lammutada," lausus Iljin.

Narva-Jõesuu linnavalitsuse hinnangul maksab Viivikonna puhastamine kolemajadest ligi miljon eurot, millest lõviosa moodustab riigi toetus.