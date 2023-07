Musk muutis Twitteri logo

Pühapäeval teatas Musk, et muudab Twitteri logo. Miljardär üritab nii võidelda kasvava konkurentsiga ja hankida juurde reklaamiraha. Esmaspäeval oligi Twitteri linnulogo kadunud. Nüüd on firmal uus logo, milleks on valge täht X, vahendas Financial Times.

Twittei vana linnulogo ja uus logo täht X Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com

Twitteri veebisaidi aadress jääb samaks. Twitteri tegevjuht Linda Yaccarino teatas pühapäeval, et firma plaanib oma haaret laiendada. Firma hakkab rohkem keskenduma videole, sõnumivahetusele ja maksetele.

Musk teatas samuti, et firma nimetatakse ümber ümber X-ks.

Musk ostis eelmisel aastal Twitteri. Musk alustas firmas kohe ümberkorralduste tegemist. Miljardär väitis siis, et tahab platvormil suurendada sõnavabadust. Kriitikud muretsesid, et kontrolli nõrgendamine sisu üle suurendab vihakõne ja valede levikut. Mitmed firmad lõpetasid selliste hirmude tõttu oma toodete reklaamimise Twitteris.

Hiljuti tõi tehnoloogiafirma Meta turule Twitteriga konkureeriva sotsiaalmeediaplatvormi.