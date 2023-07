Iisraeli parlament kiitis heaks vastuolulise kohtureformi klausli

Peaminister Benjamin Netanyahu naasis hääletuseks parlamenti, kuigi pidi veetma nädalavahetuse haiglas, kus talle paigaldati südamestimulaator.

Netanyahu ja tema koalitsioonikaaslased kiitsid eelnõu knessetis heaks hääletusel, mida boikottisid opositsioonilised seadusandjad.

Kriitikute sõnul õõnestavad kohtusüsteemi ümberkorraldused Iisraeli liberaalset demokraatiat, kaotades tasakaalu ja kontrolli täitevvõimu üle, samas kui valitsus väidab, et ta peab piirama kohtusüsteemi volitusi.

120-kohalises parlamendis 64 häälega vastu võetud seaduseelnõu eesmärk on piirata ülemkohtu volitusi tühistada valitsuse otsuseid, mida kohtunikud peavad "ebamõistlikeks".

Reformipakett on käivitanud ühe suurima protestiliikumise Iisraeli ajaloos pärast seda, kui valitsus selle jaanuaris avalikustas.

Netanyahu koalitsioonivalitsus, kuhu kuuluvad parempoolsed ja ultraortodokssed juudiparteid, väidab, et kavandatavad muudatused on vajalikud parema jõudude tasakaalu tagamiseks.

Iisraeli traditsiooniline liitlane Washington kordas pühapäeval muret poliitilise segaduse pärast, kusjuures president Joe Biden kutsus Iisraeli liidreid üles hääletust edasi lükkama.

Justiitsminister Yariv Levin, kes on reformi üks eestvedajatest, ütles, et "mõistlikkuse klauslit ei tühistata, kuid vähendatakse selle kasutamist, et kohtunike isiklikud arvamused ei tuleks rahva soovide arvelt".

Opositsioonijuht Yair Lapid aga rõhutas, et riik liigub katastroofi poole, ning kutsus uuesti seadusandlikku protsessi peatama.

"Kui te vajutate nuppu ja kiidate selle seaduse heaks, siis ei saa te enam nimetada end Iisraeli patriootideks," lausus Lapid.

Reformi vastased süüdistavad kohtus korruptsioonisüüdistustega võidelnud Netanyahut huvide konfliktis ning mõned meeleavaldajad on teda tembeldanud "kurjategijast ministriks".

"See on värav diktatuuri ja põhjus, miks me siin oleme. Me võitleme oma demokraatia eest," ütles 34-aastane Shahaf Kushinsky, IT-töötaja, kes avaldas enne hääletust meelt parlamendi lähedal.

Mõistlikkuse klausel on reformipaketi esimene suurem osa. Muud kavandatavad muudatused hõlmavad valitsusele suuremat sõnaõigust kohtunike ametisse nimetamisel.

Protestid on pälvinud toetust kogu poliitilisest spektri ulatuses, ilmalike ja religioossete rühmituste, sinikraede ja tehnoloogiasektori töötajate, rahuaktivistide ja reservväelaste seas.