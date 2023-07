Pärnu haiglasse rajatakse 28 isolatsioonipalatit

Ehitustööd on korraldatud nii, et need patsiente võimalikult vähe segaksid. Nii ei liigu ehitajad haiglakoridorides, vaid nende jaoks on olemas eraldi lift, mis nad seitsmendale korrusele viib.

Kui suurt müra põhjustanud lammutustööd kõrvale jätta, mõjutab praegune töö patsiente vähe. Haiglajuht Urmas Sule meenutab, et kui nad 1995. aastal haiglat planeerisid, arvati isegi, et nakkusosakonda pole tarviski. See siiski tehti, aga enne Covidit oli nakkossosakondi vaid neljas Eesti haiglas. Covid tekitas täiesti uue olukorra.

"Meil on olemas kogemus, kuidas pandeemilist ravi tuleb haiglates korraldada ja meil on selgus, et mitte ainult Eestis, vaid üle maailma haiglaid ei ole planeeritud selle eesmärgi täitmiseks. Isolatsioonipalatite projekt on üks väikene tükike sellel teel, kuidas Eesti haiglaid kujundada selliselt, et nad oleksid nakkushaigete suure tulva ja ka siis tavaolukorras nakkushaigetega paremini hakkama saavad," rääkis Sule.

Pärnu isolatsioonipalatite projekt hõlmab 28 palatit. Lääne-Tallinna keskhaiglas on plaanis renoveerida 33 palatit. Kui isolatsioonipalatid on valmis, saab Covidiga sarnase olukorra tekkides nakatunud patsiente ravida teiste osakondade tööd vähem segades.

"Seitsmendal korrusel saab meil olema selline osakond, kus on kahtepidi suunatav ventilatsioon. Saame tekitada ülerõhku ja alarõhku kõigis palatites eraldi. Praeguse parima teadmise järgi ja see on ka küllalt täpne juba, läheb see Pärnu haigla projekt maksma üle 4,9 miljoni euro. Sellest toetusraha on 3,4 miljonit eurot ja üle poolteise miljoni tuleb omaosalust," ütles Sule.

Sule täpsustas, et üldjuhul on isolatsioonipalatid ühekohalised. Erand on, kui näiteks ühe pere liikmed põevad sama haigust. Hankes ühispakkumuse teinud Optimus Ehitus ja Ehiteh peaksid tööga ühele poole saama aasta lõpuks.