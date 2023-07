Tartu turistide arv on kasvanud veerandi võrra

Tartus on turistide arv eelmise aastaga võrreldes kasvanud ligi veerandi võrra. Ettevõtete hinnangul on halb aeg on möödas, kuid päris koroonaeelse tasemeni pole turistide arv veel jõudnud.

Tartu raeplatsil asuva Pubi RP9 juhataja Anneli Palopsoni sõnul on turist neile kliendina väga oluline ja sel aastal on turiste rohkem kui mullu.

"Samas ei saa ikka täitsa võrrelda sellega, mis oli siin aastatetaguselt, enne neid kõiki kriise. Aga iga aastaga tundub, et läheb paremaks, klientuuri tuleb juurde võrreldes sellega, mis kriisi ajal oli. Need aastad olid võib-olla nii kohutavad, et ei tahagi neid meenutada," ütles Palopson.

Tartumaa turismivaldkonna juht Annika Ojasaar ütles, et esialgsete andmete järgi on välisturiste mullusest veerandi võrra enam.

"Kui varem olid meie põhikülastajad soomlased, et siis praegu on näha seda, et Läti külastajaid on juba protsentuaalselt rohkem kui soomlasi," sõnas Ojasaar.

Püssirohukeldri programmijuhi Vaiko Peebo sõnul on eelmise aasta septembrist praeguseni olnud esimene hooaeg, kus pole olnud ühtegi piirangut ja kuigi sõda muutis olukorra pisut keerukamaks, on kriisidest väljatulemine olnud edukas.

"Üksikult jalutav turist on Tartus, teda on näha. Eks palju abi ole ka Tartust, sest täna Tartus suvel elu käib, võrreldes kümne aasta tagusega," ütles Peebo.

Ka Peebo nentis, et puudu on Soome turistigruppidest. "Meie maja puhul, kus on 300 kohta, sellised suured viie-kuuekümnekohalised bussitäied Soomest - neid nagu praegu vist ei planeerita, sest ärev olukord, ei julgeta nii pikalt ette planeerida. Neid on hetkel puudu," sõnas Peebo.

Ojasaar pole kindel, et turistide arv ületab tänavu koroonaeelse taseme, kuid ei jää tema hinnangul ka kaugele maha.