2026. aasta esimese viie kuu jooksul tõusis Eestis ööbivate turistide hulk

Aasta esimese viie kuu jooksul kasvas Eestisse tulnud välisturistide ööbimiste hulk kaheksa protsendi võrra ja turismiarendajad loodavad, et ka aasta kokkuvõttes läheb siinsetel äridel hästi. Ettevõtjad on aga skeptilised, kuna neil on mullusest kõrgemad kulud ja tänavu on vähem suurüritusi, mis massiliselt välismaalasi kohale meelitaks.

Aasta alguse tulemusi vaadates on turismiarendajad optimistlikud, suvi on hästi käima läinud ja üha enam turiste soovib ka Tallinnast kaugemale reisida.

"Esimese viie kuuga oli meil 2,32 miljonit külastajat Eesti voodikohtades, hotellides ja nendest siis väliskülastajaid oli 1,3 miljonit, mida on siis kaheksa protsenti rohkem võrreldes mulluse aastaga. Maikuu näitas ilusat kasvu, nii et ma usun, et tegelikult need suvenumbrid tulevad ilusad," sõnas EIS-i turismi valdkonnajuht Orvika Reilend.

Võrreldes varasemate aastatega on tänavu kasvanud Poolast ja Lätist saabuvate turistide hulk. Turismiedendajate rõõmuks soovib üha enam külalisi reisida ka väljapoole pealinna, eriti need, kes tulnud kaugemalt, näiteks Ameerikast või Inglismaalt. Nad peatuvad siin ka kauem.

Sõltuvalt päritolust on turistide huvid erinevad.

"Lätlane külastab väga palju Pärnut, väga palju saari, sakslane tahab looduskauneid kohti näha, et olenevalt turust on ka need soovid erinevad, kuhu minnakse, aga ikkagi meie Eesti loodus, rabamatkad, saunakultuur on väga populaarne," ütles Reilend.

Pühapäeval oli Tallinna vanalinn rahvast täis, aga restoraniomanikud ütlesid, et see on näiline – kohe, kui kruiisilaev on sadamast läinud, valitseb ka tänavatel tühjus.

"Need, kes tulevad linna peale, puhkavad jalga, võtavad vett, tahavad vetsus käia ja eks mõni võtab toop õlut ning keegi jõuab veidi kohvi ja teed ja sööb veidi, aga hotellidele see on täitsa null, sest nad tulevad ja õhtul on tagasi laeva peal," sõnas Kehrwiederi omanik Vello Leitham.

Hoolimata sellest, et tänavune suvi on olnud ilma poolest palju meeldivam, ei ole äridel paremini läinud.

"Kui me võrdleme möödunud aastat, siis oleme kõik nõrgemad. Meie eesmärk praegu on saavutada möödunud aasta tulemus, vaatamata sellele, et palgad on kasvanud, maksud on tõusnud, sisendkulud on kasvanud," lausus Leitham.

Sama kinnitab ka hotelliketi juht.

"Eesti on väga väikse kasvuga võrreldes muu Euroopaga, et seal on omad põhjused. Suur vahe on suurüritustes, mis Tallinnas toimusid eelmine aasta ja võrreldes selle aastaga, siis neid üritusi ei ole või ei ole sellises mahus," sõnas Legend Hotels juhatuse liige Tauri Sumberg.

Sumberg toonitas, et Eesti vajab turismi arendamiseks paremaid lennuühendusi, kuid turistide hinnangul pole Eesti liiga kallis ja ka kliima on siin meeldiv.

"Imeilus! Ma tahaks siia ööbima jääda, kuid ei saa. Me peame tagasi oma laevale minema. Me jõudsime alles tund aega tagasi, vaatame siin mõnda kirikut, külastame erinevaid kaupluseid. Siin on väga ilus," sõnas turistid Mindy ja Andy Floridast.

"Võrreldes Helsingiga on siin hinnad taskukohasemad. Restoranide toidud on Koreas veidi soodsamad kui Eestis ja Soomes, aga samas väga hea ja kvaliteetne toit," ütles Jinyoung Lee, turist Lõuna-Koreast.

"Teistes Euroopa riikides on nii palavaks läinud, et tõesti ka mu sõbrad vaatavad nüüd rohkem Eesti ja Põhjamaade poole, sest siin on suvel palju toredam ja meeldivam," sõnas turist Saksamaalt Dirk.