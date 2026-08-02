X!

2026. aasta esimese viie kuu jooksul tõusis Eestis ööbivate turistide hulk

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Aasta esimese viie kuu jooksul kasvas Eestisse tulnud välisturistide ööbimiste hulk kaheksa protsendi võrra ja turismiarendajad loodavad, et ka aasta kokkuvõttes läheb siinsetel äridel hästi. Ettevõtjad on aga skeptilised, kuna neil on mullusest kõrgemad kulud ja tänavu on vähem suurüritusi, mis massiliselt välismaalasi kohale meelitaks.

Aasta alguse tulemusi vaadates on turismiarendajad optimistlikud, suvi on hästi käima läinud ja üha enam turiste soovib ka Tallinnast kaugemale reisida.

"Esimese viie kuuga oli meil 2,32 miljonit külastajat Eesti voodikohtades, hotellides ja nendest siis väliskülastajaid oli 1,3 miljonit, mida on siis kaheksa protsenti rohkem võrreldes mulluse aastaga. Maikuu näitas ilusat kasvu, nii et ma usun, et tegelikult need suvenumbrid tulevad ilusad," sõnas EIS-i turismi valdkonnajuht Orvika Reilend.

Võrreldes varasemate aastatega on tänavu kasvanud Poolast ja Lätist saabuvate turistide hulk. Turismiedendajate rõõmuks soovib üha enam külalisi reisida ka väljapoole pealinna, eriti need, kes tulnud kaugemalt, näiteks Ameerikast või Inglismaalt. Nad peatuvad siin ka kauem.

Sõltuvalt päritolust on turistide huvid erinevad.

"Lätlane külastab väga palju Pärnut, väga palju saari, sakslane tahab looduskauneid kohti näha, et olenevalt turust on ka need soovid erinevad, kuhu minnakse, aga ikkagi meie Eesti loodus, rabamatkad, saunakultuur on väga populaarne," ütles Reilend.

Pühapäeval oli Tallinna vanalinn rahvast täis, aga restoraniomanikud ütlesid, et see on näiline – kohe, kui kruiisilaev on sadamast läinud, valitseb ka tänavatel tühjus.

"Need, kes tulevad linna peale, puhkavad jalga, võtavad vett, tahavad vetsus käia ja eks mõni võtab toop õlut ning keegi jõuab veidi kohvi ja teed ja sööb veidi, aga hotellidele see on täitsa null, sest nad tulevad ja õhtul on tagasi laeva peal," sõnas Kehrwiederi omanik Vello Leitham.

Hoolimata sellest, et tänavune suvi on olnud ilma poolest palju meeldivam, ei ole äridel paremini läinud.

"Kui me võrdleme möödunud aastat, siis oleme kõik nõrgemad. Meie eesmärk praegu on saavutada möödunud aasta tulemus, vaatamata sellele, et palgad on kasvanud, maksud on tõusnud, sisendkulud on kasvanud," lausus Leitham.

Sama kinnitab ka hotelliketi juht.

"Eesti on väga väikse kasvuga võrreldes muu Euroopaga, et seal on omad põhjused. Suur vahe on suurüritustes, mis Tallinnas toimusid eelmine aasta ja võrreldes selle aastaga, siis neid üritusi ei ole või ei ole sellises mahus," sõnas Legend Hotels juhatuse liige Tauri Sumberg.

Sumberg toonitas, et Eesti vajab turismi arendamiseks paremaid lennuühendusi, kuid turistide hinnangul pole Eesti liiga kallis ja ka kliima on siin meeldiv.

"Imeilus! Ma tahaks siia ööbima jääda, kuid ei saa. Me peame tagasi oma laevale minema. Me jõudsime alles tund aega tagasi, vaatame siin mõnda kirikut, külastame erinevaid kaupluseid. Siin on väga ilus," sõnas turistid Mindy ja Andy Floridast.

"Võrreldes Helsingiga on siin hinnad taskukohasemad. Restoranide toidud on Koreas veidi soodsamad kui Eestis ja Soomes, aga samas väga hea ja kvaliteetne toit," ütles Jinyoung Lee, turist Lõuna-Koreast.

"Teistes Euroopa riikides on nii palavaks läinud, et tõesti ka mu sõbrad vaatavad nüüd rohkem Eesti ja Põhjamaade poole, sest siin on suvel palju toredam ja meeldivam," sõnas turist Saksamaalt Dirk.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Klassikaraadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:32

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:21

Prantsusmaa turismisektor kannatab riiki tabanud erakordse kuumuse tõttu

19:18

Üleminutite karistuslöök päästis Paidele võidu, Kalju lõi avapoolajal viis

19:06

Karusid võib nüüdsest küttida vaid keskkonnaameti eriloal

19:01

2026. aasta esimese viie kuu jooksul tõusis Eestis ööbivate turistide hulk

18:56

Kevin Saarest sai esimene MM-tiitli võitnud Eesti mootorrattasportlane

18:25

Tartus avati talgupäevaga Eesti Rahva Kolahoov

18:25

Hiiumaa peab tuletornide aastat, tänaseks on Eestis avatud 14 tuletorni

18:25

Vaikses ookeanis küpseb mõõtmisajaloo tugevaim El Niño

18:20

Kindlustusseltsid kutsuvad tähelepanelikkusele reisikindlustuse sõlmimisel

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

17:26

Meedia: Ukraina ründas öösel Engelsi lennubaasi Venemaal Uuendatud

01.08

Alates laupäevast peab politsei mobiilse kiiruskaamera ette märgi paigaldama

01.08

Soomes karmi avarii teinud Ogier viidi haiglasse, Virves langes teiseks Uuendatud

01.08

Rändeekspert: migrantide tungimise Ceutasse dirigeeris Maroko riigivõim

06:07

Riik ei plaani kontserdikorraldajatele päästerõngaks maksulangetust

08:52

Ametnikud: plahvatus Venemaa pealinna restoranis oli pommirünnak

01.08

Pea kõik Ceutasse tunginud migrandid on Marokosse naasnud Uuendatud

01.08

Sõja 1620. päev. Ukraina ründas Venemaa suurt naftatöötlemistehasest Ufas Uuendatud

01.08

Seto ülemsootskaks sai Ingrit Kala

06:16

Hirm rahutuste ees muutis Eesti naisluuraja Rootsis kõlvatuks välismaalaseks

ilmateade

SPORT

19:18

Üleminutite karistuslöök päästis Paidele võidu, Kalju lõi avapoolajal viis

18:56

Kevin Saarest sai esimene MM-tiitli võitnud Eesti mootorrattasportlane

18:18

Mölder kaotas Dublini turniiri finaalis

17:20

Paide Linnameeskond täiendas ridu Eesti koondise keskkaitsjaga

loe: kultuur

16:45

Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekoor võidutses Itaalias

16:36

Galerii: Võnke ja Tõrva Tule-Päevade teine päev

15:50

Narva-Jõesuus toimuva festivali "Tuletorn" keskmes on tänavu tuli

15:09

Galerii: Augustibluusi teine päev

loe: eeter

14:05

Robert Jürjendal: muusikuna ei tea sa kunagi, mis ees ootab

11:52

Sulev Valdmaa: lauritsapäeval on tähtsal kohal Kuusalu lood

11:03

Arvamusfestivali uus juht: arutelukultuuri tuleb kasvatada aastaringselt

09:09

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Aleksei Turovskile

Raadiouudised

18:20

Päevakaja (02.08.2026 18:00:00)

09:55

Järgmine nädal tuleb suviselt soe

01.08

Sotsiaalmeedia mõjutab inimeste ostukäitumist aina rohkem

01.08

Päevakaja (01.08.2026 18:00:00)

01.08

Narva volikogu kinnitas juhtide palgad ja linnavalitsuse liikmed

31.07

Soodsamad õppelaenu tingimused avavad noortele võimaluse investeerida

31.07

Haapsalus alanud Augustibluus toob kohale värvikaid esinejaid

31.07

Päevakaja (31.07.2026 18:00:00)

31.07

Riigi poolt Tallinna lennujaamale esitatavad ootused on varasematest detailsemad

31.07

Narvas sõlmiti Keskerakonna ja Plaan B võimulepe

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo