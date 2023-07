Läti tõkestas ligipääsu Vene propagandalehtedele

NEPLP-i teatel ütlesid julgeolekuteenistused, et neid veebilehti kasutatakse Venemaa agressiivse propaganda toetamiseks, sealhulgas Venemaa Ukraina-vastase sõja ja sõjakuritegude kohta valeteabe levitamiseks, samuti nende õigustamiseks.

Samuti levitatakse lahkhelisid õhutavat ning Lätit ja NATO-t diskrediteerivat teavet. See võib tekitada Läti teaberuumis maailmas toimuvast vale mulje, mõjuda halvasti eri ühiskonnarühmade läbisaamisele ning kujutada ohtu Läti riigi julgeolekule, märgib NEPLP.

Näiteks veebilehel yapolitic.ru saab vaadata Venemaa propagandasaateid, mida juhivad Vladimir Solovjov, Olga Skabejeva ja teised inimesed, kes toetavad avalikult Venemaa sõda Ukrainas, ning wagner2022.ru kutsub liituma selle eraväega.

"Need veebilehed levitavad narratiivi, et Ukraina olukorras on süüdi lääneriigid ja NATO ning Venemaa tahab vaid tagada maailmarahu. Diskrediteeritakse ka NATO võimet alliansi riike kaitsta ja õigustatakse Venemaa sissetungi Ukrainasse," teatas NEPLP avalduses.

Nõukogu hinnangul on konkreetsel juhul veebilehtede tõkestamisest ühiskonnale kasu, sest avalikkus ei saa enam Läti, Ukraina ja kogu Euroopa julgeolekut ohustavat valeteavet.

NEPLP otsuse saab kaevata kuu aja jooksul edasi ringkonna halduskohtusse, kuid see ei mõjuta selle täitmist.