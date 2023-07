Viimsi vald tahab riigigümnaasiumit laiendada, HTM seda otstarbekaks ei pea

Viimsi vald tahab ehitada laiemaks Viimsi riigigümnaasiumi, kuna see hakkab õpilastele kitsaks jääma. HTM-i hinnangul on olemas aga alternatiivsed lahendused.

Viimsi valla avalike suhete osakonna juhataja Heiko Leesment ütles ERR-ile, võrreldes 2018. aastaga, mil kool oma tööd alustas, õppis seal 321 õpilast, kuid selle aasta sügisest on neid ligikaudu 570.

"Viimsi gümnaasium on Harjumaa esimene riigigümnaasium, mille maine on väga hea ja õppekvaliteet nii kõrge, et sinna soovitakse tulla õppima ka teistest Harjumaa omavalitsustest ning Eesti piirkondadest," põhjendas Leesment juurdeehituse vajalikkust.

Laienemisplaan hõlmaks uute õppeklasside rajamist, mis ühendataks olemasoleva hoonega galerii kaudu.

Lisaks soovib vald rajada koolihoone kõrvale ka spordikompleksi.

Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) kommunikatsioonivaldkonna juht Mari Annus ütles ERR-ile, et üheski teises riigigümnaasiumis ruumipuudust ei ole.

Annus selgitas, et õppekohtade arvu planeerimiseks riigigümnaasiumitesse tellitakse analüüse näiteks Praxiselt või Cumuluselt, kasutatakse kohalike omavalitsuste ja ka HTM-i enda andmeid.

"Viimsis on oodata lühiajalist õpilaste arvu kasvu. Selleks perioodiks ei ole optimaalne lahendus ehitada uut püsivat taristut, mis hiljem jääks tühjana seisma." ütles Annus.

Ta selgitas, et HTM-i ja valla koostöös saaks leida ka ajutisi lahendusi, milleks võiksid olla näiteks moodulitega loodud lisaklassiruumid.

"Viimsi gümnaasiumi planeerides oli arvestatud uute riigigümnaasiumite käivitamisega Tallinnas ja Harjumaal. 2021 avas uksed gümnaasium Tabasalus, 2022 Saue riigigümnaasium. Sel sügisel alustavad Tallinnas tööd Mustamäe, Pelgulinna ja Tõnismäe riigigümnaasiumid ning 2024 Rae riigigümnaasium. Uued riigigümnaasiumid suurendavad õpilaste valikuvõimalusi ning toovad leevendust gümnaasiumikohtade nappusesse ka Viimsis," lisas Annus.