Tallinna uued riigigümnaasiumid peaks leevendama laste koolikatsete pingeid

Gümnaasiumikatsete ralli algas paari nädala eest ja kuna aastaid on loodetud kooli ukse taha jäänud ka nelja-viielised õpilased, siis teevad noored katseid mitmesse kooli korraga.

inglise kolledži 9. klassi õpilasel Triin Mäekivil on ühed katsed juba seljataga, kahed veel ees. Kokku kandideerib ta üheksasse kooli. Tema sõbrad teevad veel rohkem katseid.

"Eks ta ikka üks ja ainus põhjus ole – sa kardad, kas sa saad kuskile sisse või mitte, kuna konkurents on siiski väga suur. Minu sõprusringkond tahab sisse saada just kesklinna parimatesse koolidesse ja kuna sinna on konkurents veel suurem, siis see on keeruline ja me kardame, et me ei saa," selgitas Mäekivi.

Kui haridusministeerium mõne aasta eest riigigümnaasiume planeerides arvas, et pärast nende avamist võib hakata Tallinnas keskkoole põhikoolideks muutma, siis enam seda varianti ei kaaluta. Tänavu lõpetab põhikooli ligi 4400 last, keskkooliosas on kohti 3800 ja 880 õppurit saab minna sügisel avatavatesse riigigümnaasiumidesse.

"Meile teadaolevalt Püha Johannese kool avab või laiendab oma gümnaasiumiosa, tänase seisuga Gaia kool laiendab oma gümnaasiumiosa, Toomkool. Ehk siis kohtade puudust järgmiseks aastaks kindlasti ei ole," ütles Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu.

Vajadus gümnaasiumikohtade järele kasvab tasahilju, kõige suurem on see aastatel 2025 kuni 2030, kuid sellegipoolest ei plaani Tallinn gümnaasiumikohti juurde luua.

"See ei ole praktiline ja tegelikult me näeme, et riigigümnaasiumide näol suuresti, kui nad saavutavad oma täisvõimsuse, mis on suurusjärgus 3000 lisakohta, siis meil ei ole vaja hakata suuri gümnaasiume või koole juurde ehitama," rääkis Rundu.

Viie aasta eest avatud Viimsi riigigümnaasiumis õpib rohkem lapsi kui esialgu ette nähtud. Hiljuti sai kool juurde ühe mooduli, kuhu mahub kaks klassi, teine moodul tuuakse veel. Lähiaastatel jätkab gümnaasiumiealiste laste arv vallas kasvamist.

"Meil on olnud väga hea koostöö haridus- ja teadusministeeriumiga ja Viimsi riigigümnaasiumiga. Me oleme saanud kohtade arvu suurendada ja see on kõvasti leevendanud kohtade puudust," rääkis Viimsi abivallavanem Marju Aolaid.

Mullu võeti vastu klassijagu rohkem õppureid ja seda tehakse ka tänavu. Tänavu lõpetab Viimsis põhikooli 264 last, gümnaasiumis on kohti 204, aga sinna kandideerib ka üksjagu Tallinna lapsi.

"Riigigümnaasiumid Tallinnas oleksid pidanud alustama sellest õppeaastast, aga paraku on neil plaanid sellised, et nad alustavad uuest sügisest. See oleks meile toonud olulist leevendust," ütles Aolaid.

Viimis põhikooli lõpetanutest läks gümnaasiumiastmesse edasi 74 protsenti õpilastest.