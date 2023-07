Mitmes Tallinna gümnaasiumis käib kohtade täitmiseks õpilaste lisavastuvõtt

Kuigi praegu on koolides suvevaheaeg, siis mitmes Tallinna linna gümnaasiumis käib lisavastuvõtt 10. klassi. Koolijuhtide hinnangul on gümnaasiumisse soovijate hulgas sel aastal rohkem kooli vahetajaid kui varem.

Iga aasta suvel otsivad üheksanda klassi õpilased gümnaasiumikohti, püüdes saada endale kõige sobivam kool. See tekitab ebaühtlase olukorra Tallinna gümnaasiumides, kus osas koolides on õpilasi üle ja teistes puudu.

Näiteks Mustamäe gümnaasium korraldas 10. klassi kandideerimiseks lisakonkursi, et kõik kolm gümnaasiumiklassi täis saada.

"Kui selgub, et õpilasi jääb planeeritust vähemaks ja augustikuu lõpus on selline olukord, siis alustame õppetööd 10. klassis mitte kolme paralleeli, vaid kahe paralleelklassiga. Aga hetkel märgid näitavad, et on põhjust olla optimistlik," lausus Mustamäe gümnaasiumi direktor Marika Randma.

Ainuüksi neljapäeval andis Mustamäe gümnaasiumisse avalduse sisse seitse noort.

Jakob Westholmi gümnaasiumis kestab lisavastuvõtt 22. augustini. Direktor Rando Kuustiku sõnul soovis kool anda võimaluse õpilastele, kellel esimese hooga ei õnnestunud kooli saada.

"Nagu me kõik koolid soovime säilitada mingisugust taset, siis ka meie soovime oma õpilasi valida ja teha valikuid nende õpilaste seast, kes on võib-olla oma otsused teinud natuke hiljem või jäänud päris viimasele hetkele," ütles Kuustik.

Vähemalt kuues Tallinna koolis toimub praegu täiendav vastuvõtt. Tallinna haridusameti sõnul pole teada, kui palju koole otsustavad lisavastuvõtu korraldada hoopis augustis, mistõttu on see arv muutuv.

Kuid gümnaasiumikoha üle võitlevad põhikooli lõpetajad eri põhjustel.

"See annab ikkagi võimaluse noorele, kes võib-olla aasta alguses mõtles ühtmoodi ja nüüd on tahtnud natuke teistsuguseid otsuseid teha või ka kelle põhikooli lõputulemused on natuke muutnud olukorda," ütles Tallinna haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja Krista Keedus.

Keeduse sõnul suurendab riigigümnaasiumite avamine Tallinnas koolide vajadust lisakonkursside korraldamiseks. Kas mõni Tallinna munitsipaalgümnaasium õpilaste vähesuse tõttu põhikooliks muudetakse, on veel lahtine.

"Kuna riigigümnaasiumid just alustavad, siis me selleaastase protsessi pealt näeme ja teeme otsused pigem siis, kui õppeaasta on alanud," lausus Keedus.

Haridusministeerium on plaaninud tõsta põhikooli lõpueksamid sisseastumiskatsetest ettepoole. Praegu on aga vara ennustada kas ja kuidas see koolide sisseastumiskatseid mõjutab.