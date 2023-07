PPA välispartner rikkus e-residentidele dokumentide väljastamise korda

Eesti e-residendid on viies maailma suurlinnas saanud lisaks välisesindustele dokumente kätte ka kolmanda parteri juurest, kuid nüüd on politsei- ja piirivalveamet (PPA) avastanud kaks rikkumist ning dokumente väljastatakse seetõttu edaspidi vaid välisesindustes.

Tavapäraselt väljastavad Eesti e-residentidele dokumente vaid välisesindused, kuid alates 2021. aastast on Tokyos, Bangkokis, Singapuris, Sao Paulos ja Johannesburgis väljastatud neid ka BLS International Services Limited vahendusel.

Mais tuvastas PPA aga Bangkokis rikkumise, kui e-residendile väljastas dokumente PPA volitusteta isik. Sama rikkumine on toimunud ka Tokyo BLS-i väljastuskohas.

Siseministeeriumi ja PPA hinnangul olid rikkumised piisavalt olulised, et leping BLS-iga üles öelda. PPA-le teadaolevalt on BLS omakorda alustanud distsiplinaarmenetluse rikkumisega seotud töötajate suhtes.

Kahe aasta jooksul on BLS-i kaudu väljastatud ligikaudu 1300 e-residendi digitaalset isikutunnistust. PPA on pidevalt kontrollinud, et dokumendid oleks väljastatud õigetele inimestele, mistõttu seni väljastatud dokumendid kehtivad edasi.

Kõiki neid, kes olid dokumendi välise teenusepakkuja väljastuskohta tellinud, kuid ei jõudnud sellel järel käia, on PPA teavitanud ja pakkunud neile välja võimaluse dokument ümber suunata mõnda Eesti välisesindusse.

PPA e-residentsuse ekspert Anita Sokolova selgitas, et e-residentidele väljastatav digitaalne isikutunnistus on isikut tõendav dokument ning selleks, et oleks võimalik kindlustada selle usaldusväärsus, peab PPA tagama, et kogu dokumendi väljastamise protsess on usaldusväärne.

"Järelevalve tulemusena tuvastasime probleeme kahes väljastuskohas, mis on piisavalt suur rikkumine, et lõpetada koostöö hankepartneriga. Seega lõppeb dokumentide väljastamine kõigis viies partneri väljastuskohas ning jätkub nüüd ainult Eesti välisesindustes. Otsime koostöös välisministeeriumiga ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega lahendusi dokumentide väljastamiseks asukohtades, kus täna välisesindus puudub, tagamaks e-residentidele mugavamaid võimalusi dokumendi kätte saamiseks. Erasektorist uut lepingupartnerit me hetkel otsida ei plaani," täpsustas Sokolova.