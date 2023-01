Euroopa rahapesuraportis olid tugevad etteheited e-residentsuse programmile

"Neid etteheiteid oli selle kohta, et me oleme sisse lasknud isikuid, kellele võib-olla ei oleks pidanud seda e-residentsust andma," ütles Mäeker ERR-ile.

Näiteks said kontrollisüsteemist läbi ja e-residentideks kaks Põhja-Korea residenti, kes elasid Euroopa Liidus. Põhja-Koreale on aga rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil seatud finantsmaailmas väga suured piirangud.

Mäekeri sõnul heideti Eestile ette, et riik ei suuda tagada piisavat kontrolli, eriti kui taotlused tulevad riikidest, kellega Eestil puudub justiitskoostöö.

Suurim etteheide oli Mäekeri sõnul see, et e-resident saab palju lihtsamini ligipääsu Eesti ettevõtluskeskkonnale ja äriühingute loomisele.

"Ja kui ta nüüd selle äriühingu loob ja sellega teise riiki läheb raha pesema, siis see ei ole enam Eesti probleem, vaid see muutub ka teiste riikide probleemiks, kus seda osaühingut kasutatakse," sõnas Mäeker.

"Rahapesu andmebüroos oleme me ka mitmel puhul öelnud, et e-residentsuse programm toob meile kaasa rahapesu ja terrorismi rahastamise riske. Esimene samm oleks nende parem adumine, et mis need on sisuliselt ja siis nende riskide juhtimine vastavalt sellele ka vastavate programmide väljatöötamine," lausus Mäeker.

Seda, et Moneyvali raport puudutas e-residentsuse programmi kommenteeris kolmapäeval ETV "Esimeses stuudios" ka Swedbank Eesti juht Olavi Lepp.

"See on üle 300-leheküljeline raport ja seal on üle saja korra mainitud meie e-residentsuse programmi ja mitte positiivses mõttes. Seal on paremaks läinud, aga seal on probleeme. Ma koputan südametunnistusele, meile meeldib alati rääkida võimalustest, aga riskid tuleb ära hinnata erinevatel asjadel, mida me teeme riigina," lausus Lepp.