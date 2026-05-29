Ülle Madise: mõlemal vanemal on õigus lapse dokumendid kätte saada

ID-kaart. Foto on illustratiivne. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul rikuvad Selver, Hansab ning politsei- ja piirivalveamet (PPA) seadust, kui keelduvad Selveri kauplustes lapse
isikut tõendavaid dokumente väljastamast teisele hooldusõiguslikule vanemale, kes pole dokumente taotlenud.

Õiguskantslerile esitati avaldus selle kohta, et Selveri kauplustes väljastatakse lapse dokumendid üksnes sellele lapsevanemale, kes on neid dokumente taotlenud. Teisel hooldusõiguslikul vanemal ei ole võimalik kauplusest lapse dokumente kätte saada. Selline halduspraktika on õiguskantsleri hinnangul vastuolus seadusega.

Praeguseks on selle lapse dokumendid vanemale küll väljastatud.

Madise selgitas, et seaduse kohaselt on mõlemal hooldusõiguslikul vanemal õigus saada kätte lapse isikut tõendavad dokumendid olenemata nende väljastuskohast ning sellest, kumb hooldusõiguslik vanem on lapsele dokumente taotlenud või kas dokumente on taotlenud 15-17-aastane noor ise.  

PPA selgitas, et kui taotlejal tekib ettenägematu olukord, mille tõttu ei ole dokumendi taotlenud lapsevanemal võimalik lapse dokumendile järele tulla, on võimalik see suunata PPA teenindusbüroosse. PPA ei ole pidanud mõistlikuks muuta vastava olukorra tekkimisel väljastuskohta riigilõivuvabalt.

"Dokumendi väljastuskoha muutmine on tasuline. […] Dokumendi väljastuskoha muutmine maksab 10 eurot. Dokumendi väljastuskoht muudetakse avalduse alusel 30 päeva jooksul pärast riigilõivu laekumist," on märgitud PPA veebilehel. 

PPA sõnul on isikut tõendavate dokumentide väljastamine Selveri kauplustes mugavusteenus. Riigis pakutavate teenuste hulgas eristatakse vältimatuid ning mugavusteenuseid, mille osutamine ei ole riigile seaduse järgi kohustuslik, seisab ametnike selgituses. 

Õiguskantsleri  sõnul ei ole isikut tõendavate dokumentide väljastamine aga mugavusteenus, vaid ühe riigi põhiülesande täitmine ka juhul, kui seda teostab eraõiguslik isik. 

PPA selgitas omakorda, et juhul kui dokumendile läheb järele teine lapsevanem, tuleks vanema ja lapse vahelist seost ning hooldusõiguse olemasolu kontrollida rahvastikuregistri andmete alusel. Selleks oleks vaja, et Selveri kauplus saaks teha päringu otse rahvastikuregistrisse. 

"Tõepoolest ei saa lubada, et Selveri töötaja saaks juurdepääsu kõigile rahvastikuregistri andmetele. Vajalik on võimaldada "jah" või "ei" vormis vastust küsimusele, kas lapse dokumendile järele tulnud vanemal on õigus see dokument lapse jaoks vastu võtta," vastas Madise.

Õiguskantsler selgitas, et seaduse täitmiseks on mitmeid võimalusi. Madise tõi näiteks, et välja võib arendada infotehnoloogilise lahenduse, mis võimaldaks teha päringuid rahvastikuregistrisse. 

Aga kuna sellise lahenduse rakendamine võtab aega, tuleb kasutada ka muid võimalusi. Näiteks on võimalik, et PPA ametnikud kontrollivad ise mõlema hooldusõigusliku vanema andmeid, mitte ainult selle vanema andmeid, kes taotluse esitas, ning teevad selle informatsiooni kättesaadavaks Selveri töötajatele.

Senikaua kui halduspraktikat ei ole seadusega kooskõlla viidud, palub Madise võimaldada lapse dokumentide väljastuskohta muuta ilma selle eest täiendavat riigilõivu nõudmata ja samuti inimeste dokumendid toimetada teise väljastuskohta nii kiiresti kui võimalik, mitte 30 päeva jooksul. 

