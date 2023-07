Suvise põua tõttu on mitmel pool vähe seeni, seis on parem Lõuna-Eestis

Kuigi paljudes paikades on suvise põua tõttu metsas seeni vähe, on Lõuna-Eestis olnud sademeid rohkem ja seeni seega piisavalt.

Pühapäeva hommikul Tartu lähistel seenele minnes leidis mükoloog Leho Tedersoo esimese leiuna seene, mida väidetavalt vähesed julgevad korvi panna."See on kitsemampel. Vähe tuntud, aga väga hea söögiseen."

"Lõuna-Eestis on seeni pigem rohkem kui mujal, ilmselt rohkemate sademete tõttu, leida võib üksikuid kukeseeni, hiljuti on välja tulnud pilvikud ja puravikud, aga kõike on ikka suhteliselt vähe," rääkis Tedersoo.

Kuna suvine põud on paljudes kohtades kahjustanud seeneniidistikke, siis on seeni lootust leida nendes metsades, kus on maapinnas rohkem niiskust.

"Pigem tasub vaadata ikka kukeseeni, puravikke ja tasuks ehk vaadata sellistesse pigem niisketesse kohtadesse, kus see niidistik nii väga kahjustada ei saanud," ütles Tedersoo.

Nagu paljudes paikades kurvastab seenelisi ka Põlvamaa metsades see, kui harjumuspärane seenemets on maha raiutud või kui metsloomad on seenekoha üles sonkinud.

"Kui ta ikka seal on metsa maha lõiganud või kui seal on mingisugused metsloomad natuke toimetanud, siis seal seent ei ole, siis tuleb rohkem ringi vaadata," rääkis seeneline Saima.

Paljud seenehuvilised ootavad juba sügist, et siis saaks lisaks tavalistele suveseentele ka teisi seeni korjata.

"Puravikke on, pilvikuid on ka, aga pigem ootame ikka seda sügist, et siis saab mõnusasti riisikaid korjata ja siis on juba vahvam," ütles seeneline Sigrid.