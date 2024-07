Usinamad on esimesed seenekilod juba metsast korjanud

Marje Mürk on Läti piiri ääres elav kuulus seeneline, keda tuntakse selle järgi, et ta korjab seeni aastaringselt, samas kui kaasmaalased pööravad pilgu metsa poole alles siis, kui neelud hakkavad käima esimese kukeseenekatsme järele. Kui nii juhtub, siis minnakse muidugi Marje käest küsima, kas seeni ka metsas on.

"Muidugi küsitakse ja küsitakse ikka seda, kas kukeseeni on, sest kokkuostu hooaeg juba käib ja kõigil on mure, kus on seeni ja kus on neid palju. Aga põud on ju. Meil on metsades ikka suur kõrb. Eile saime natuke vihma, aga kui palju see nüüd päästis. Vanad kukeseened, mis metsas olid, on juba päikese käes ära kuivanud ja need lähevad hukka juba, need enam edasi ei kasva. Nüüd on lootus uute seente peal," rääkis ta.

Vaatamata sellele on aga usinad seenelised juba esimesed kilod metsast välja tassinud. Krabi bussipeatusesse on oma seeni ära tulnud andma lätlased, sest Eestis on parem kokkuostuhind.

"Eile oli seitse, täna on kuus ja homme võib-olla viis eurot. Lätis on praegu kolm ja pool eurot, siin samas piiri taga," ütles kokkuostja Avo Pang.

17-aastane Kevin Kasak oli pärast kolme tundi metsas müttamist ämbritesse saanud viis kilogrammi seeni. See on tema lisateenistus lisaks suvetööle. Saagi üle ta ei hõiska.

"On olnud kuiv ja vähe vihma ja ei taha seened kasvada veel. Kilohind võiks kõrgem olla," rääkis autoostuks ja kooli jaoks raha koguv noormees.

Kokkuotsija Aavo Pang tõdes, et põud on palju kahju teinud ja seentel pole juba teist aastat erilist kvaliteeti.

Marje loodab aga, et tänavune aasta saab igatahes natuke parem kui eelmine, kuid päris kindel olla ei või.

"Ei ütle veel mitte midagi, sest elu on näidanud, et vanajumal on lätlane," ütles ta.

Küll on tal jagada kindel nipp, kuidas leida üles head kukeseenemetsad.

"Praegu on ju kokkuostuhooaeg ja kui sa näed, et metsa ääres on metsa suured ja laiad teed sisse sõtkutud ja seal on palju autode ümberkeeramise jälgi, siis võib kindel olla, et seal on ka kukeseeni või oli ja tuleb veel," selgitas Marje.