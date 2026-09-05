Seeneretkel õpib tundma ka turgudel müüdavaid mürgiseeni

Seeneekspress viib septembris rongiga seenele. Teadmishimuline metsahulkuja saab lisaks seenemetsade asukohale teada, millest nii metsas kui ka turul seente järel käies hoiduda.

RMK Aegviidu külastuskeskuse seeneretkest tasub osa võtta neil, kes palju seenel käivad. Nad õpivad tundma, keda metsast pole mõtet kaasa võtta, kuid on sellegipoolest huvitavad. Retkel otsitakse eksponaate külastuskeskuse seenenäituse jaoks.

Siin õpib, et seeni ei pea tundma ainult seeneline, vaid ka turul seenemüüja ning ostja.

"Ka turul võib sattuda mürgiseente otsa," ütles RMK Aegviidu külastuskeskuse teabetöötaja Madli Luuk.

"Siin on kohe üks selline seen, mille nimi on tavavahelik, mida on aastakümneid rahulikult söödud. Inimesed söövad seda siiamaani ja ka turgudel paraku müüakse. Hiljem selgus aga, et vahelikud sisaldavad ainet, mis pika aja jooksul lagundab punaseid vereliblesid ning põhjustab kehvveresust ja halbu haigusi," rääkis Luuk.

Tegelikult on otstarbekas korjata seda, keda tunned ja oled proovinud. Võta metsa seeneraamat kaasa, ära usalda äppi.

"Mina andsin ette ühe maailma kõige mürgisema seene, mis ei ole väga hästi tuntud – kühmvöödiku. Seeneäpp määras selle pihkaseks liimikuks, mis on väga hea söögiseen. Olgu kui moodne aeg tahes, raamat või mitu raamatut on kindlam kui ükskõik milline äpp!" selgitas Luuk.

Seeneliste hulgas oli üks inglane. Tema kodumaal puudub seenekorjamise tava – inglased pigem kaitsevad seeni, kui julgevad neid puutuda. Aegviidus ta suurt jutust aru ei saanud, aga nautis täiel rinnal.

"Mulle meeldis tänane õhkkond. Inimesed küsisid palju ja olid uudishimulikud. Seeneteadlane, kes meid juhatas, oli ilmselt asjatundja ja mets on alati väga ilus," ütles seenehuviline Andrew Cummings.

Aegviidu on vaid üks seenekohti, kuhu Elroni seeneekspress kohale toob. Raudtee ja maantee müra kostab kätte, nii et metsas on raske ära eksida.